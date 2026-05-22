Nova vozila razvijaju se za tržište na kojem kupci i flote traže konkretna rješenja

Fordov plan za Evropu uključuje pet novih osobnih modela do 2029., električni Transit City za gradske flote i Ranger Super Duty za najzahtjevnije profesionalne zadatke.

Automobilska industrija u Evropi posljednjih godina prolazi kroz snažnu transformaciju, ali tempo promjena ne određuju samo regulative i tehnološki trendovi. Jednako važno pitanje postaje što kupci, kompanije i flote zaista trebaju od vozila koja dolaze na tržište.

Elektrifikacija, novi pogonski sklopovi i razvoj gradskih zona mijenjaju pravila, ali uspjeh pojedinog modela sve više ovisi o tome koliko dobro odgovara stvarnim potrebama korisnika.

Upravo je na tom tragu Ford u Salzburgu pred evropskim partnerima predstavio nove planove za Evropu. Najavljeni su Ranger Super Duty, potpuno električni Transit City i pet potpuno novih osobnih modela koji će do kraja 2029. stići na evropsko tržište.

Riječ je o planu koji istodobno pokriva ekonomska vozila, elektrifikaciju gradskih flota i novu liniju osobnih modela razvijenih za evropske vozače.

Među najavljenim modelima je novi član Bronco porodice, čvrsto građen kompaktni terenski SUV s više vrsta pogona, čija proizvodnja kreće 2028. godine u Fordovoj tvornici u Valenciji u Španiji. U planu je i novo malo električno vozilo u B segmentu, hatchback s prepoznatljivim dizajnom i karakterističnim Fordovim voznim dinamikama.

Ford najavljuje i mali električni SUV, dinamičan potpuno električni model prilagođen gradu, dok će novu liniju do kraja 2029. upotpuniti dva crossover modela s više vrsta pogona. Novi modeli oslanjat će se na Fordovu trkaću baštinu, posebno rally, uz vozne dinamike prilagođene evropskim cestama, od alpskih prijevoja i kaldrme do krivudavih obalnih puteva.

Drugi važan dio Fordovog plana odnosi se na ekonoska vozila. Ranger Super Duty proširuje porodicu Rangera prema najzahtjevnijim terenskim i komercijalnim poslovima. Ranger je već 11 godina zaredom najprodavaniji pick-up u Evropi, a nova izvedba namijenjena je korisnicima kojima vozilo mora odgovoriti na ekstremne radne uvjete, uključujući hitne službe, šumarstvo, rudarstvo i vojsku.

Ranger Super Duty donosi ukupnu kombiniranu masu od 8 tona, vučnu masu do 4,5 tona i nosivost gotovo 2 tone. Uz to dolaze ojačan ovjes i dodatna zaštita podvozja, izravno iz tvornice. Time Ford cilja na segment teških radnih vozila u kojem se traže serijska vozila spremna za specifične profesionalne primjene.

Transit City, s druge strane, odgovara na promjene u evropskim gradovima. Riječ je o potpuno električnom kombiju razvijenom za flote koje rade u gusto naseljenim urbanim područjima, posebno ondje gdje gradovi uvode zone dopuštene samo za električna vozila. Model dolazi u jednoj visoko standardiziranoj izvedbi i tri varijante, uključujući šasiju s kabinom za različite nadogradnje, a u salone stiže krajem ove godine.

Fordov evropski plan zato ne govori samo o novim modelima, nego o prilagodbi tržištu koje se mijenja u više smjerova odjednom. Osobni automobili razvijaju se za evropske vozače, ekonomska vozila za zahtjevne profesionalne zadatke, a električni Transit City za flote koje moraju pratiti nova pravila urbanog prometa. U tom spoju regulative, poslovnih potreba i korisničkih očekivanja Ford pokušava ponuditi ono što je danas možda i najvažnije: vozila koja imaju jasnu ulogu na tržištu.