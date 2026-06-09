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Investicija od 15 miliona KM: Kompanija iz Visokog širi proizvodnju i modernizuje procese proizvodnje

Ovim projektom fabrika planira utrostručiti trenutne kapacitete

Nova fabrika tehnološki neće zaostajati za savremenim fabrikama u EU. Neimax

B. S.

prije 47 minuta

Kompanija Neimax iz Visokog, koja se bavi proizvodnjom valovitog kartona i kartonske ambalaže, trenutno realizuje investiciju vrijednu između 12 i 15 miliona KM usmjerenu na proširenje svog proizvodnog pogona. 

Modernizovanje proizvodnih procesa

Ovim projektom fabrika planira utrostručiti trenutne kapacitete i modernizovati proizvodne procese.

Iz menadžmenta su poručili da nova fabrika neće zaostajati za savremenim fabrikama u EU.

- Nova fabrika tehnološki neće zaostajati za savremenim fabrikama u Evropskoj uniji ni u jednom ključnom segmentu. Za nas ova investicija znači veću produktivnost, veće kapacitete, bolji kvalitet i jačanje konkurentnosti. Dugoročno, to je osnova nastavka rasta i snažnijeg pozicioniranja kao jednog od važnih regionalnih proizvođača u industriji, poručuju iz fabrike.

Primarni cilj

Iako je primarni cilj investicije automatizacija koja će donijeti veću efikasnost i bolje radne uslove za trenutnih 80 radnika, iz kompanije objašnjavaju da u početnoj fazi neće biti masovnog novog zapošljavanja, ali da će dalji razvoj poslovanja s vremenom stvoriti potrebu za novim stručnim kadrom. 

Projekat se trenutno nalazi u fazi građevinskih radova, nakon čega slijedi montiranje proizvodne opreme, dok se početak rada novog pogona očekuje krajem ove godine. 

Zbog kompleksnosti samog projekta dinamika radova je prilagođena okolnostima, a iz kompanije naglašavaju da ova investicija donosi višestruku korist za lokalnu zajednicu, kao i za kompletan lanac domaćih izvođača i dobavljača.

# INVESTICIJE
# VISOKO
# NEIMAX
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