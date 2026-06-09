Porodica Tramp na kriptovalutama zaradila 2,3 milijarde dolara, investitori izgubili sve

Porodica predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump) zaradila je najmanje 2,3 milijarde dolara na kriptoprojektima koje je promovirala nakon izbora 2024. godine, dok je više od milion investitora zabilježilo neto gubitke u približno istom iznosu, pokazuje Reutersova istraga.

Reuters je analizirao blockchain zapise, korporativne dokumente, internetske objave i javne izjave porodice Tramp i voditelja projekata te razgovarao s čelnicima iz kriptoindustrije. Njihove nalaze pregledalo je više od deset računovodstvenih i kriptostručnjaka, koji su procjene ocijenili razumnima.

Četiri projekta, isti obrazac

U središtu istrage su četiri projekta: World Liberty Financial, meme kovanica $TRUMP, American Bitcoin i AI Financial Corp, kompanija koja se do aprila zvala ALT5 Sigma. Iako se projekti razlikuju po strukturi, Reuters navodi da se u svima ponavljao isti obrazac: Trampovi su uložili malo ili nimalo vlastitog novca, promovirali projekte svojim imenom i političkom vidljivošću, a zatim zaradili dok su mali investitori kupovali imovinu čija je vrijednost kasnije snažno pala.

Bijela kuća nije direktno komentirala Reutersove nalaze. Glasnogovornica Ana Keli (Anna Kelly) poručila je: "Sve radnje predsjednika Trampa i njegove administracije poduzimaju se u najboljem interesu američkog naroda."

Erik Tramp (Eric Trump) i Donald Tramp mlađi (Donald Trump Jr.) nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Uložila 2.000 dolara, ostalo joj manje od 120

Jedna od investitorica je 29-godišnja Fatima Elrgdavi (Fatima Elrgdawy), inženjerka softverskih projekata iz Santa Barbare. U januaru 2025. godine, dok se Tramp pripremao za povratak u Bijelu kuću, prijateljica joj je pokazala njegovu internetsku poruku kojom se promovirala nova kriptokovanica: "NABAVITE SVOJ $TRUMP ODMAH."

Elrgdavi je pomislila da je riječ o sigurnom ulaganju. "Ako Tramp stoji iza toga, to mora biti legitimno ulaganje", prisjetila se. Uložila je 2.000 dolara ušteđevine u meme kovanicu $TRUMP. Krajem maja njeno ulaganje vrijedilo je manje od 120 dolara.

Meme kovanice su izrazito špekulativni kriptotokeni čija vrijednost često ovisi o popularnosti na društvenim mrežama, a ne o stvarnoj poslovnoj aktivnosti. Reuters navodi da je $TRUMP od vrhunca u januaru 2025. izgubio 97 posto vrijednosti.

Elrgdavi danas kaže da joj je jasno kako "više nema nade" za njeno ulaganje. Smatra da je bila riječ o šemi "napumpaj i riješi se", ali dodaje da se osjeća sretnom u poređenju s ljudima koji su izgubili mnogo veće iznose.

Mnogi su vjerovali Trampovom imenu

Reuters je razgovarao s 27 pojedinačnih investitora. Gotovo svi su znali za ranije Trampove bankrote i propale poslovne pothvate, ali su vjerovali da će im njegovo ime, politički položaj i reputacija poslovnog čovjeka donijeti zaradu. Mnogi su priznali da su prije ulaganja proveli malo ili nimalo vlastite analize.

Jedan softverski inženjer iz Minesote izgubio je 60.000 dolara ušteđevine. Hotelski menadžer iz Vijetnama izgubio je višegodišnju zaradu. Met (Matt), 45-godišnji strojar iz Indijane, uložio je 40.000 dolara u dionice ALT5 Sigme. Vrijednost dionica pala mu je za 79 posto, odnosno oko 32.700 dolara.

- Kada dionica ima predsjedničku podršku, barem od njegovih sinova, pomislite da će rasti - rekao je Met. I dalje drži dionice.

- Smatram se gubitnikom, ali još nisam odustao - dodao je.

Dio investitora ne krivi porodicu Tramp. Poslovni čovjek iz Teksasa uložio je 5.000 dolara u American Bitcoin jer je, kako kaže, "jednostavno osjećao da se Tramp razumije u posao". Dionice je prodao uz gubitak od oko 800 dolara, ali kaže: "Sve kriptovalute su trenutno u padu, tako da ne možete direktno kriviti Trampa."

World Liberty donio najviše novca

Najveći projekat je World Liberty Financial, koji su suosnovali Trampovi i nekoliko saradnika. Kompanija je u oktobru 2024. počela prodavati tokene, a braća Erik i Donald Tramp Mlađi bili su glavni promotori. Projekat je predstavljen kao pokušaj "izgradnje i demokratizacije novog finansijskog sistema za dobrobit miliona".

Kupcima tokena obećano je ograničeno pravo glasanja o nekim pitanjima, ali ne i udio u dobiti. Donald Tramp je neposredno prije prodaje na X-u pozvao svoje milione pratilaca da kupuju tokene.

Mnogi su očekivali zaradu kada tokeni počnu kotirati na berzama. No World Liberty je investitorima najprije zabranio prodaju više od 20 posto udjela. Zatim je u aprilu odobren prijedlog prema kojem vlasnici neće moći potpuno otključati svoje tokene do 2030. godine, nakon što Tramp napusti dužnost. Jedan evropski investitor koji je uložio 45.000 dolara nazvao je takvo zaključavanje tokena "potpunom prevarom".

Reuters navodi da je predsjednik licencirao svoje ime kompaniji kroz dogovor prema kojem se 75 posto prihoda od prodaje tokena šalje subjektu DT Marks DEFI LLC, koji je 70 posto u vlasništvu fondacije Donalda Trampa. Prema Reutersu, World Liberty je dosad porodici Tramp preusmjerio više od 1,6 milijardi dolara. Gubici investitora procjenjuju se na 674 miliona dolara.

$TRUMP donio stotine miliona dolara

Tri dana prije druge inauguracije, 17. januara 2025. godine, Tramp je pozvao javnost da kupi meme kovanicu $TRUMP. Dan poslije Erik Tramp nazvao ju je "najvrućim digitalnim memeom na svijetu", a Donald Tramp Mlađi ponovio je poruku dok je cijena dostigla vrhunac od 75,35 dolara.

Nakon toga cijena je pala za 80 posto dok su rani investitori unovčavali dobit. Reuters procjenjuje da je $TRUMP porodici Tramp donio oko 616 miliona dolara, dok su kupci izgubili više od 700 miliona dolara.

Dionice vezane uz Trampove projekte također pale

Prošlog augusta World Liberty Financial udružio se s kompanijom ALT5 Sigma, koja se danas zove AI Financial Corp. ALT5 Sigma je prodajom novih dionica prikupila 750 miliona dolara i 717 miliona dolara potrošila na kupovinu World Liberty tokena.

Erik i Donald Tramp mlađi promovirali su taj potez, a Donald mlađi nazvao ga je "pravim probojem". Cijena dionice ALT5 Sigme pala je s više od devet dolara u augustu 2025. na 75 centi u aprilu 2026. Reuters procjenjuje da su investitori izgubili oko 675 miliona dolara, dok je više od 500 miliona dolara od kupovine tokena pripalo porodici Tramp.

Sličan obrazac Reuters opisuje i kod American Bitcoina. Kompanija Hut 8 spojila je svoj odjel za rudarenje bitcoina s American Data Centersom, kompanijom koju podržavaju braća Tramp, i tako stvorila American Bitcoin.

Donald Tramp mlađi je na dan izlaska na berzu rekao: "Našim uvrštenjem na Nasdaq, ovu misiju podižemo na globalnu scenu."

Erik Tramp, glavni strateg kompanije, tvrdio je da American Bitcoin može rudariti bitcoin za pola tržišne cijene. No kompanija je poslovala s gubitkom.

Cijena dionice pala je s 11 dolara pri lansiranju u septembru na 1,15 dolara krajem aprila. Reuters navodi da je Erik Tramp dobio devet posto udjela u kompaniji, koji je krajem aprila vrijedio više od 70 miliona dolara, bez dokaza da je uložio vlastiti novac. Vanjski investitori izgubili su više od 200 miliona dolara.

Etički stručnjaci govore o sukobu interesa

Osam stručnjaka za vladinu etiku reklo je Reutersu da bogaćenje porodice Tramp u industriji koju regulira njegova administracija predstavlja sukob interesa bez presedana u modernoj američkoj historiji. Dodali su, međutim, da takvo ponašanje nije nužno nezakonito sve dok porodica ne trguje pristupom predsjedniku ili regulatornim uslugama radi finansijske dobiti.

Glasnogovornica Bijele kuće Keli poručila je: "Ni predsjednik ni njegova porodica nikada se nisu, niti će se ikada, upuštati u sukobe interesa. Predsjednik Tramp je s ponosom učinio Sjedinjene Države kriptoprijestolnicom svijeta putem izvršnih radnji."

Poznati investitor Vilbur Ros (Wilbur Ross), ministar trgovine u Trampovom prvom mandatu, rekao je da Trampovi, kao i drugi političari i njihove porodice, imaju pravo zarađivati. O investitorima je rekao: "Ako ljudi namjeravaju kupiti nešto špekulativno, trebali bi biti svjesni da postoji rizik."

Džon Pol Rolert (John Paul Rollert) sa Univerziteta u Čikagu rekao je da su se investitori trebali zapitati hoće li porodica Tramp zaraditi čak i ako projekti propadnu. Ako je odgovor potvrdan, "približavate se nečemu što izgleda kao prevara", kazao je.