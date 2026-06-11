Mercedes će proizvoditi vozila protiv dronova

Mercedes-Benz je u srijedu najavio partnerstvo s njemačkim startupom Tytan Technologies za proizvodnju vozila protiv dronova, postavši najnoviji proizvođač automobila koji je udružio snage s odbrambenom industrijom.

Njemački proizvođač automobila potpisao je memorandum o razumijevanju na ILA 2026, Međunarodnoj izložbi avijacije, u okviru kojeg će proizvoditi vozila za mobilni sistem protivazdušne odbrane za ciljanje malih dronova.

Mercedes će se usredotočiti na "platforme za odbranu od dronova na bazi vozila i misije za zaštitu ljudi i kritične infrastrukture", temeljene na modelima G-klase i Sprinter, prema izjavi kompanije.

To čini kompaniju sa sjedištem u Štutgartu najnovijim evropskim proizvođačem automobila koji se okreće odbrambenoj industriji, dok se automobilska industrija bori s poteškoćama.