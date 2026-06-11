SpaceX izlazi na berzu: Mask na putu da postane prvi bilioner u historiji

Kompanija SpaceX saopćila je da će se njene dionice u petak, prilikom izlaska na berzu, prodavati po početnoj cijeni od najmanje 135 dolara, u okviru jednog od najvrjednijih izlazaka na tržište kapitala u historiji. Procijenjena vrijednost ostaje na nivou koji je kompanija za svemirsku tehnologiju i vještačku inteligenciju ranije utvrdila, čime se ukupna vrijednost penje na oko 1,8 biliona dolara, piše BBC.

Osnivač SpaceX-a Ilon Mask, koji je već sada najbogatiji čovjek na svijetu, mogao bi postati prvi bilioner u historiji ukoliko se ispune očekivanja vezana za cijenu dionica.

Visok interes

SpaceX kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO) planira prikupiti oko 75 milijardi dolara. Ako se dionice budu prodavale po planiranoj ili višoj cijeni, kompanija bi mogla ući među najvrjednije na svijetu, dok bi Mask dodatno učvrstio svoju finansijsku poziciju.

Konačna tržišna vrijednost zavisi od odnosa ponude i potražnje te odluka investitora na berzi.

Interes za dionice SpaceX-a već je izrazito visok, kako među velikim investicionim fondovima, tako i među manjim ulagačima.

Očekivanja analitičara i ulagača

Pojedine finansijske institucije već su objavile procjene iznad početne vrijednosti. Među njima je brokerska kuća Oppenheimer, koja očekuje da bi cijena mogla dosegnuti i do 190 dolara po dionici.

Konačna cijena formira se kroz tržišni mehanizam aukcije, a nakon početka trgovanja vrijednost može značajno oscilirati u zavisnosti od ponude i potražnje.

Ulazak SpaceX-a na tehnološki indeks Nasdaq mnogi vide kao test i za druge velike privatne kompanije, uključujući Anthropicu i OpenAI, koje se također pripremaju za moguće izlazak na berzu u narednom periodu.