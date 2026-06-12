U FBiH gotovo 1,85 miliona radno sposobnih, ekonomski aktivno manje od polovine stanovništva

U prvom kvartalu 2026. godine u Federaciji BiH bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od čega je 913.000 ili 49,4 posto ekonomski aktivno, dok je 934.000 osoba ili 50,6 posto izvan radne snage.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva, 798.000 osoba bilo je zaposleno, što čini 43,2 posto, dok je 115.000 osoba bilo nezaposleno ili 6,2 posto.

Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal 2025. godine smanjen je za 5,4 posto, dok je broj nezaposlenih smanjen za 4,0 posto.

U poređenju s prvim kvartalom 2025. godine, broj zaposlenih porastao je za 2,9 posto, a broj nezaposlenih smanjen je za 13,3 posto. Ukupan broj aktivnog stanovništva u odnosu na četvrti kvartal 2025. godine smanjen je za 5,2 posto, dok je u odnosu na isti period prethodne godine povećan za 0,5 posto.

Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 43,2 posto, što je smanjenje od 2,4 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal, ali povećanje od 1,2 procentna poena u odnosu na isti period prošle godine.

Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,6 posto, što je blagi rast u odnosu na prethodni kvartal, ali pad od 2,0 procentna poena na godišnjem nivou.

U strukturi aktivnog stanovništva 60,6 posto su muškarci, a 39,4 posto žene, dok su među zaposlenima 62,8 posto muškarci i 37,2 posto žene. Među nezaposlenima 45,6 posto su muškarci, a 54,4 posto žene.

Stopa aktivnosti muškaraca iznosila je 61,4 posto, dok je kod žena bila 38,0 posto. Stopa zaposlenosti muškaraca bila je 55,6 posto, a žena 31,4 posto, dok je stopa nezaposlenosti iznosila 9,5 posto kod muškaraca i 17,4 posto kod žena.