Historijski izlazak SpaceX-a na berzu: Ilon Mask postao prvi bilioner

Kompanija SpaceX izašla je na berzu, a njene dionice su odmah zabilježile snažan rast. Dionice kompanije Ilona Maska (Elon Musk) otvorile su trgovanje na Nasdaqu po cijeni od 150 dolara, što je oko 11 posto više od cijene inicijalne javne ponude od 135 dolara.

Time je vrijednost SpaceX-a dostigla oko 1,96 biliona dolara, čime je postao jedna od najvrednijih kompanija na svijetu. Rast dionica dodatno je povećao i Maskovo lično bogatstvo, koje je prešlo granicu od jednog biliona dolara.

Mask postao prvi bilioner

Mask je najveći dobitnik izlaska SpaceX-a na berzu jer posjeduje većinski udio u kompaniji i drži više od 41 posto dionica. Sky News navodi da je upravo rast vrijednosti kompanije učinio Maska prvim bilionerom na svijetu.

SpaceX je kroz inicijalnu javnu ponudu planirao prikupiti 75 milijardi dolara, a interes investitora bio je znatno veći od ponuđenog broja dionica, uz višestruko nadmašenu potražnju.

Kompanija je ranije saopćila da će se dionice nuditi po minimalnoj cijeni od 135 dolara, uz procjenu vrijednosti od gotovo 1,8 biliona dolara. Početak trgovanja iznad te granice odmah je dodatno podigao tržišnu vrijednost SpaceX-a.

SpaceX traži kapital za ambiciozne projekte

Mask je naveo da SpaceX izlazi na berzu kako bi prikupio sredstva za projekte poput satelita, svemirskih data centara i dugoročnog cilja naseljavanja Marsa. "Ne samo nekoliko astronauta, mislim doslovno vi", rekao je Mask, govoreći o budućnosti putovanja na Mjesec, Mars i dalje.

Na proslavi izlaska kompanije na berzu jedan od učesnika nosio je natpis "Okupirajmo Mars", što je dodatno simboliziralo Maskove planove o kolonizaciji Crvene planete.

Analitičari ističu da interes investitora ne dolazi samo iz svemirskog sektora, nego i iz oblasti vještačke inteligencije. SpaceX se na tržištu pozicionira kao kompanija koja spaja raketne sisteme, satelitsku mrežu Starlink i razvoj AI tehnologija.

Kompanija još posluje s gubicima

Iako je interes investitora rekordan, SpaceX prema Sky Newsu još uvijek nije profitabilan. Prošle godine zabilježen je gubitak od 4,9 milijardi dolara, dok se najveći dio sredstava ulaže u kapitalno zahtjevne projekte.

Profitabilan segment je Starlink, satelitska internet mreža koja je prošle godine ostvarila operativnu dobit od 4,4 milijarde dolara. Ostali segmenti, uključujući svemirske projekte i AI razvoj, i dalje posluju s gubicima.

Zbog toga dio analitičara upozorava da nije jednostavno definisati šta investitori zapravo kupuju – SpaceX se istovremeno posmatra kao svemirska kompanija, tehnološki igrač i Maskova lična tržišna priča.

Test za tehnološke gigante

Izlazak SpaceX-a na berzu mogao bi biti važan signal i za druge privatne tehnološke kompanije poput Anthropica i OpenAI-ja, koje se spominju kao budući kandidati za IPO.

Konačna vrijednost kompanije zavisit će od tržišta, ponude i povjerenja ulagača u Maskove planove. Jasno je da je SpaceX jednim potezom ostvario jedno od najvećih uvrštenja u historiji i Maska doveo do rekordnog ličnog bogatstva.

NASA i povratak na Mjesec

Američka NASA planira koristiti SpaceX-ov Starship, najveći raketni sistem ikada napravljen, za buduće misije povratka astronauta na Mjesec.

SpaceX se u ovom programu takmiči s kompanijom Blue Origin Džefa Bezosa (Jeff Bezos), koja razvija alternativni lunarni lender. NASA dugoročno planira ulaganja od najmanje 20 milijardi dolara u izgradnju lunarne baze, što ovaj projekat čini i strateškim i finansijski izuzetno važnim.

Povratak na Mjesec tako predstavlja i naučno-tehnološki i geopolitički izazov, ali i borbu za ogromne ugovore u novoj fazi svemirske utrke.