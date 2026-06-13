SAD dale zeleno svjetlo: Warner Bros prelazi u vlasništvo Paramounta za 111 milijardi dolara

Američko Ministarstvo pravde odobrilo je akviziciju Warner Bros Discoveryja vrijednu 111 milijardi dolara, čime je napravljen ključan korak u velikom procesu preuzimanja koji bi mogao značajno utjecati na filmsku industriju u Holivudu (Hollywoodu).

Ova odluka predstavlja važan napredak za kompaniju Paramount, koja planira preuzeti studio poznat po brendovima CNN i HBO.

Iz Ministarstva pravde naveli su da je provedena detaljna analiza te da je zaključeno kako ova transakcija vjerovatno neće narušiti konkurenciju niti naštetiti američkim potrošačima.

Povećanje konkurencije

Istovremeno je navelo da bi dogovor mogao povećati konkurenciju u medijskom i zabavnom ekosistemu, uz koristi za američke potrošače i radnike. Time savezna istraga nije zatvorila cijeli proces, jer pojedine savezne države, uključujući Kaliforniju, i dalje razmatraju mogućnost tužbe kako bi blokirale prodaju.

Državni tužilac Kalifornije Rob Bonta ranije je izrazio zabrinutost da bi preuzimanje dodatno učvrstilo koncentraciju moći u industriji zabave, koja je posljednjih godina već bila pogođena otkazima i rezovima. Njegov ured je za BBC naveo da nema novosti i da predmet ostaje pod istragom.

Sporazum izaziva otpor i u Holivudu. Više od 1.400 glumaca, reditelja i filmskih radnika potpisalo je u aprilu otvoreno pismo protiv spajanja, upozorivši: "Rezultat će biti manje prilika za autore, manje poslova u produkcijskom ekosistemu, veći troškovi i manji izbor za publiku u Sjedinjenim Državama i širom svijeta."

Postojeći brendovi

Ako preuzimanje bude završeno, Paramount će uz svoje postojeće brendove, među kojima su Paramount Pictures, CBS, Showtime i Nickelodeon, dobiti i CNN, HBO, TBS, TNT, TCM, DC Studios i New Line Cinema.

BBC navodi da je Warner Bros prošle godine bio ponuđen na prodaju, da je ranije imao početni dogovor s Netflixom o dijelu imovine te da je Paramount kasnije pojačao ponudu nakon što prvobitni prijedlog nije prihvaćen.