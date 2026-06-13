Tajkun iznenada preminuo na Ibici: Svijet biznisa u šoku

Britanski milionerski trgovinski magnat Geri Favel (Gary Favell), koji je decenijama bio na čelu nekih od najpoznatijih britanskih maloprodajnih lanaca, među kojima su Magnet Kitchens, MFI, Bathstore i American Golf, iznenada je preminuo na Ibici u 69. godini života.

Favel je preminuo 3. maja ove godine na španskom ostrvu, gdje je posljednjih godina provodio mnogo vremena sa svojom porodicom. Sve do smrti obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Lights4fun.

Posvećen porodični čovjek

Njegova porodica saopćila je da je bio "posvećen porodični čovjek" koji je sve što je postigao gradio imajući na umu suprugu Anu i sinove Harisa i Čarlsa. Njegov sin Haris, koji je s ocem sarađivao u više kompanija, rekao je da je njegov odlazak došao prerano.

- Čuti ovakve riječi o mom ocu uvijek je gorko-slatko iskustvo. Ponosan sam što sam ga imao za oca, ali je istovremeno bolno podsjećanje da više nije među nama i da je otišao prerano - poručio je Haris.

Geri Favel karijeru je započeo u kompaniji Harris Queensway, nakon čega je obavljao niz vodećih funkcija u britanskom maloprodajnom sektoru. Njegove kolege i saradnici pamte ga kao toplu, velikodušnu i odanu osobu koja je znala motivirati ljude, prenositi znanje i stvarati uspješne timove.

"Vjerovao je u ljude"

Iz kompanije Lights4fun istakli su da je Favel imao ključnu ulogu u razvoju poslovanja posljednjih godina.

- Vjerovao je u ljude, pružao im podršku i davao samopouzdanje da postanu najbolja verzija sebe - naveli su iz kompanije.

Porodica je poručila da će njegovo naslijeđe živjeti kroz članove porodice, ljude koje je inspirisao i kompanije u čijem je razvoju učestvovao. Sahranjen je na Ibici, mjestu koje je za njega i njegove najbliže bilo ispunjeno brojnim sretnim uspomenama.

Iza Gerija Favela ostali su supruga Ana, sinovi Haris i Čarls, kao i brojni prijatelji i saradnici koji žale zbog njegovog odlaska.