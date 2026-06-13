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AKVIZICIJA

Medijski div od 111 milijardi dolara: Odobreno spajanje Paramounta i Warnera

Transakcija ne predstavlja prijetnju tržišnom takmičenju

Paramount: Uskoro potvrda. Platforma X

N. D.

prije 50 minuta

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) odobrilo je ponudu vrijednu 111 milijardi dolara kojom bi Paramount preuzeo Warner Bros. Discovery, čime je uklonjena jedna od najvećih regulatornih prepreka za jedno od najvažnijih medijskih spajanja posljednjih godina.

Prema informacijama upućenih izvora, antimonopolsko odjeljenje Ministarstva pravosuđa nakon opsežne istrage zaključio je da transakcija ne predstavlja prijetnju tržišnom takmičenju te nije tražio prodaju dijelova poslovanja, posebne uvjete niti druge ustupke. Očekuje se da će odluka službeno biti objavljena u petak po američkom vremenu, navodi Politico.

Spajanjem bi Paramount preuzeo kompaniju koja stoji iza brendova poput CNN-a, Warner Bros. Picturesa i streaming servisa Maxa.

# WARNER BROS
# PARAMOUNT
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