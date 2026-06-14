Bivši borac Armije RBiH i uspješan njemački poduzetnik: Ko zaista stoji iza kupovine Hidrogradnje?

Vijest da je nekadašnji građevinski gigant Hidrogradnja prodat za 88 miliona KM izazvala je veliko interesovanje javnosti. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je kupac Hidrogradnje Halid Čustović, bh. privrednik koji već godinama živi i radi u Njemačkoj.

Iako široj javnosti nije previše poznat, riječ je o čovjeku koji je u Njemačkoj izgradio uspješnu poslovnu karijeru u građevinskom sektoru, zapošljava veliki broj radnika i istovremeno ostaje snažno vezan za Bosnu i Hercegovinu, piše BiznisInfo.ba.

Od ratnog izbjeglice do uspješnog poduzetnika

Životna priča Halida Čustovića daleko je od uobičajene poslovne biografije. Rođen je u Gacku, a početak rata dočekao je kao dječak koji je završavao osnovnu školu. Zajedno s porodicom bio je prisiljen napustiti rodni kraj.

Preko planinskih puteva i ratnih zbjegova stigao je do Jablanice, gdje se kao maloljetnik priključio Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Nakon rata porodica se nastanila u Sarajevu. Život ga je potom odveo u Njemačku, gdje je napustio studij prava i krenuo graditi poslovnu karijeru od početka.

Godinama kasnije postao je uspješan poduzetnik u građevinskom sektoru i vlasnik kompanija koje posluju u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini.

Poslovni uspjeh u Njemačkoj

Čustović je vlasnik i firme ERDE BH d.o.o. Sarajevo, a najveći dio poslovne karijere veže ga za Njemačku, gdje je razvio uspješan građevinski biznis. Upravo zbog toga kupovina Hidrogradnje privlači dodatnu pažnju.

Za razliku od brojnih stečajnih prodaja u kojima imovinu preuzimaju investicioni fondovi ili kompanije iz drugih djelatnosti, Hidrogradnju je kupio čovjek koji dolazi upravo iz građevinskog sektora.

To otvara pitanje da li novi vlasnik vidi mogućnost da dio nekadašnjeg građevinskog giganta vrati njegovoj osnovnoj djelatnosti po kojoj je bio poznat širom bivše Jugoslavije.

Poznat po humanitarnom radu

Osim po poslovnim uspjesima, Čustović je poznat i po brojnim humanitarnim i društveno korisnim projektima.

Njegovo ime posljednjih godina često se spominjalo zbog pomoći povratnicima, ulaganja u lokalnu zajednicu i podrške različitim projektima u rodnom Gacku i istočnoj Hercegovini.

Finansirao je brojne humanitarne aktivnosti, pomagao zdravstvene ustanove, sportske kolektive i vjerske zajednice.

Posebno je zapažena njegova donacija medicinske opreme Domu zdravlja u Gacku, ali i niz drugih projekata usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Spašavao objekte od značaja za zajednicu

Njegovo ime našlo se u fokusu javnosti i prošle godine kada je kupio zgradu Zemljoradničke zadruge u Kuli Fazlagića kod Gacka.

Taj objekat bio je pred prodajom na sudskoj licitaciji, a Čustović je tada poručio da je želio spriječiti da zgrada izgubi svoju prvobitnu namjenu i značaj za lokalnu zajednicu.

Poznat je i po finansiranju monografije o bataljonu „Šargan“, jedinici Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je djelovala na području istočne Hercegovine.

Nova stranica za Hidrogradnju

Kupovina Hidrogradnje za 88 miliona KM predstavlja daleko najveći poslovni potez u javnosti povezan s Halidom Čustovićem.

Iako je kompanija već godinama u stečaju, ona nije ugašena. Hidrogradnja i danas zapošljava oko stotinu radnika, ostvaruje više od deset miliona KM godišnjih prihoda i posluje s dobiti.

Zbog toga ova transakcija ne predstavlja samo prodaju vrijedne imovine nego potencijalno i početak nove faze za kompaniju koja je decenijama bila jedan od simbola bosanskohercegovačkog građevinarstva.

Hoće li novi vlasnik uspjeti vratiti dio nekadašnjeg sjaja Hidrogradnji, pokazat će naredni mjeseci i godine. No već sada je jasno da je jedna od najpoznatijih bh. kompanija dobila vlasnika čija je životna priča jednako neobična kao i sudbina firme koju je upravo preuzeo.