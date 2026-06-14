SpaceX među najvrjednijim kompanijama: Otvara mu se put ka velikim indeksima moguće uključivanje u penzione štednje u SAD-u

Nakon izlaska na Vol Strit (Wall Street), SpaceX je dostigao tržišnu vrijednost od oko 2,1 bilion dolara, što bi mu moglo omogućiti ulazak u vodeće berzanske indekse i fondove koji ih prate.

To je značajno za investitore jer sve veći broj penzionih i investicionih računa ulaže putem indeksnih fondova, koji automatski kupuju dionice kompanija uključenih u glavne tržišne indekse.

Ovakvi fondovi postali su posebno popularni zbog nižih troškova upravljanja, ali i zato što često ostvaruju bolje rezultate od aktivno upravljanih fondova koji pojedinačno biraju dionice.

Nasdaq promijenio pravila

Prema podacima Morningstara do 2025. godine, samo 21 posto aktivno vođenih američkih dioničkih fondova preživjelo je i nadmašilo prosječni konkurentski indeks u posljednjoj deceniji. Zbog toga je od 2024. više novca bilo uloženo u američke indeksne fondove nego u aktivno vođene, a taj jaz je od tada dodatno rastao.

Među najvažnijim indeksima su S&P 500, koji prati 500 najvećih američkih kompanija, te Nasdaq 100, fokusiran na najveće nefinansijske kompanije na Nasdaqu. Nasdaq je promijenio pravila kako bi nekim ogromnim kompanijama omogućio ulazak već nakon 15 trgovačkih dana, pa bi vlasnici popularnih fondova poput Invescovog QQQ-a uskoro mogli posjedovati i dionice SpaceX-a bez ikakve vlastite odluke.

S druge strane, S&P Dow Jones Indices ne planira ubrzati prijem takozvanih 'mega' IPO kompanija. Za ulazak u S&P 500 dionica mora biti izlistana najmanje 12 mjeseci, a kompanija mora imati dobit u posljednjem kvartalu i zbirno u posljednja četiri kvartala. SpaceX je prošle godine izgubio 4,9 milijardi dolara, a u prva tri mjeseca 2026. još 4,3 milijarde, uz upozorenje kompanije da možda ni ubuduće neće biti profitabilna.

Veliki utjecaj Ilona Maska

Dodatnu zabrinutost izaziva i upravljanje kompanijom. Zvaničnici penzionih fondova vatrogasaca, nastavnika i drugih radnika iz Kalifornije i Njujorka (New Yorka) u pismu su upozorili na veliki utjecaj Ilona Maska (Elona Muska) kroz posebnu klasu dionica s većim glasačkim pravima. Naveli su da bi to Muska učinilo "u suštini nemogućim za smjenu bez njegovog vlastitog pristanka".

Primjer Tesle pokazuje zašto je to važno - kada je dionica jednom u indeksu, indeksni fond je kupuje bez obzira na to sviđa li se to investitorima ili ne. Pojedini specijalizirani indeksi izbjegavaju kompanije sa slabijim standardima korporativnog upravljanja, ali ulagači takve fondove moraju tražiti namjerno.