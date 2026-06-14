Davud Bećirović o ekonomiji, AI sektoru i društvenim mrežama: Kome je novac stajao u banci, taj je i propao

U vremenu kada se ekonomski savjeti dijele brže nego ikada, a granica između rizika i prilike postaje sve tanja, malo je ljudi koji mogu govoriti iz iskustva stečenog i u korporativnom svijetu i u poduzetništvu. Upravo jedan od njih je Davud Bećirović, sarajevski ekonomista i preduzetnik čija karijera spaja tehnologiju, biznis i ekonomsku analizu. Iza njega je više od deset godina rada u IT sektoru, uključujući iskustvo u globalnim multinacionalnim kompanijama, što mu je omogućilo da iz prve ruke prati procese digitalne transformacije i promjene koje oblikuju moderno tržište. Danas je aktivan u različitim oblastima – od upravljanja složenim procesima u industrijskoj ambalaži i razvoja FMCG brendova do komentarisanja ekonomskih trendova i poslovnih kretanja u regiji. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Bećirović otvoreno govori o finansijskoj pismenosti, ulaganjima, budućnosti rada, umjetnoj inteligenciji i ekonomskim zabludama koje, prema njegovom mišljenju, koče napredak pojedinaca i društva. Da danas krećete od nule s 1.000 eura, u šta biste ih uložili i zašto? - Ne bih ih uložio ni u dionice, ni u kriptovalute, ni u investicione fondove, to je igra za one koji već imaju višak novca. Sa 1.000 eura kupuje se samo jedna stvar: brzina i pažnja. Uložio bih sve u pretplate na vrhunske AI alate za automatizaciju, napredne kurseve prodaje i minimalni budžet za lični marketing. Kupio bih sebi najbolju moguću opremu koju taj novac dozvoljava, makar i polovan, ali brz telefon, i počeo rješavati konkretne, goruće probleme lokalnim i stranim biznisima koji se guše u administraciji i lošoj prodaji. Hiljada eura u banci je ništa; hiljada eura pretvorena u vještinu koja kreira keš tok (cash flow) u roku od 30 dana je sve. Kupuje se poluga, a ne pasivna štednja. Ako to sve zvuči teško i komplikovano - trgovina je najbrži put do kapitala. Kupiti za 100, pa preprodati za 130 i strpljivo, pametnim ulaganjima do većih cifri. Najopasnija zabluda Koja je najveća ekonomska zabluda u koju obični ljudi i dalje vjeruju? - Najveća i najopasnija zabluda je da je siguran posao i štednja u banci put do finansijske slobode. To je narativ prodat generacijama kako bi sistem imao stabilnu, predvidivu radnu snagu. Realnost je surova: dok vi štedite, inflacija i štampanje novca bez pokrića bukvalno tope vaš trud. Siguran posao je najveći rizik modernog doba jer zavisite od samo jednog izvora prihoda. Ako vam šef sutra da otkaz, vaš 'sigurni' prihod pada na nulu. Pravi rizik nije pokretanje vlastitog biznisa, pravi rizik je prepuštanje sudbine u tuđe ruke. Sjetite se da je prije samo par godina 500 KM vrijedilo više nego danas 1.000 KM, mogli ste puno više kupiti. Kome je novac stajao u banci taj je i propao.

Bećirović: Diploma je već danas uglavnom papir prošlosti . Ustupljena fotografija Bećirović: Diploma je već danas uglavnom papir prošlosti . Ustupljena fotografija

Šta će za deset godina vrijediti više: diploma, iskustvo ili sposobnost korištenja AI alata? - Diploma je već danas uglavnom papir prošlosti, a za deset godina će imati vrijednost običnog suvenira, osim u strogo regulisanim strukama poput medicine. Iskustvo iz prošlosti često postaje kočnica jer se svijet mijenja prebrzo da bi stare metode važile sutra. Vrijedit će isključivo hibridna sposobnost: vrhunska adaptivnost kombinovana sa naprednim upravljanjem AI sistemima. Pobjednik neće biti ni AI sam po sebi, niti čovjek sam po sebi, već čovjek koji koristi AI kao multiplikator svoje produktivnosti. Onaj ko zna kako da natjera vještačku inteligenciju da radi posao deset ljudi bit će kralj tržišta rada. Koja je bila najbolja, a koja najgora ekonomska odluka koju je čovječanstvo donijelo? - Najbolja: Digitalizacija i demokratizacija informacija kroz internet. To je izjednačilo teren za igru. Danas momak ili djevojka iz Sarajeva, sa običnim laptopom i internetom, mogu konkurisati i prodavati usluge kompanijama u Njujorku ili Tokiju. Lokacija više nije sudbina. Vidjeli smo te primjere na našem tržištu. Najgora: Ukidanje zlatnog standarda 1971. godine (Nixonov šok). Od tog momenta novac je prestao biti realna mjera vrijednosti i postao je politički alat. Odvajanje novca od realne opipljive vrijednosti otvorilo je vrata neograničenom štampanju, globalnim krizama i vještačkom bogaćenju finansijskih elita na račun stvarnih radnika i poduzetnika. Da li je veći problem za mlade nedostatak novca ili nedostatak finansijskog znanja? - Nedostatak finansijskog znanja, bez ikakve sumnje. Dati novac nekome ko nema finansijsko obrazovanje i vještine je kao dati Ferrari nekome ko nema vozačku dozvolu, slupat će se na prvoj krivini. Mladi su bombardovani konzumerizmom, uče ih kako da troše novac koji još nisu ni zaradili kroz kredite i rate, umjesto da ih uče kako da stvore imovinu koja donosi novac. Sistem namjerno izbjegava uvođenje finansijske pismenosti u škole jer pismeni ljudi ne robuju kreditima i ne kupuju stvari koje si ne mogu priuštiti samo da bi zadivili ljude koje ne vole. Tamna strana društvenih mreža i interneta je stalna izloženost mladih influenserima koji bez mnogo truda i rada dolaze do ogromnih prihoda, a stvarni junaci u životu, njihovi roditelji, koji se trude i rade teške poslove nesvjesno postaju 'autsajderi'. Potpuni kolaps Ako biste morali predvidjeti jednu ekonomsku promjenu koja će iznenaditi većinu ljudi u narednih pet godina, šta bi to bilo? - Doživjet ćemo potpuni kolaps tradicionalnog koncepta osmočasovnog radnog vremena i eksploziju mikropreduzetništva. Većina klasičnih kancelarijskih poslova srednjeg nivoa će nestati pod naletom automatizacije. Ljudi neće biti zaposleni u jednoj firmi 40 godina; umjesto toga, pojedinci će funkcionisati kao samostalne 'mikrokorporacije' koje istovremeno uslužuju 3, 5 ili 10 klijenata širom svijeta pomoću AI asistenata. To će šokirati one koji su navikli na zonu komfora, ali će otvoriti zlatno doba za one koji su proaktivni. Očekujem i veliku nestašicu hrane u cijelom svijetu, a samim time vidim i priliku u poljoprivredi i stočarstvu - industriju za koju kao država imamo sve predispozicije. Koji je najbolji savjet o novcu koji biste dali osobi od 20 godina, a koji većina ekonomista ne spominje? - Prestanite štedjeti za starost i počnite agresivno investirati u svoj lični brend, energiju i mrežu kontakata. Većina ekonomista će vam reći da odvajate 50 maraka mjesečno u investicioni fond i čekate 40 godina. To je penzionerski mentalitet u mladom tijelu. Džaba će ti biti taj Lamborghini koji sanjaš ako ćeš ga tek sa 60 provozati. Sa 20 godina, tvoj najveći kapital nije novac, nego tvoj kapacitet za rizik, tvoj fokus i tvoja energija. Ulažite u to da postanete prepoznatljivi u onome što radite, gradite autoritet na mrežama, naučite prodaju i pregovaranje. Kada sa 25 godina postaneš mašina koja može generisati novac u bilo kojim uslovima, klasična štednja ti više nikada u životu neće biti potrebna. Napravi život u kojem ti novac dolazi često i sa više različitih strana.

Bećirović: Sam sirovi rad bez pravca ne vrijedi ništa . Ustupljena fotografija Bećirović: Sam sirovi rad bez pravca ne vrijedi ništa . Ustupljena fotografija