Cijene nafte pale nakon sporazuma SAD-a i Irana: Tržištu će trebati vrijeme za oporavak

Cijene nafte zabilježile su pad odmah nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio da je postignut dogovor s Iranom, što su kasnije potvrdile i zemlje Bliskog istoka.

Vrijednost sirove nafte Brent u nedjelju je pala za 3,9 posto, na približno 84 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta pojeftinila za 4,8 posto i spustila se na oko 81 dolar po barelu.

Ukoliko se cijene zadrže na tom nivou, riječ bi bila o najnižoj vrijednosti nafte od 4. marta, kada je započeo rat.

U iščekivanju postizanja okvirnog sporazuma ovog vikenda, cijena nafte se u petak spustila ispod 90 dolara po barelu prvi put od prve sedmice rata. Ipak, pred njom je dug put da se vrati i utvrdi na nivo ispod 70 dolara, koliko je bila prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara.

Kako bi se tržište ustabililo bit će potrebno da Hormuški moreuz bude odblokiran, razminiran i da brodovi budu slobodni ulaziti i izlaziti. Također Bliski istok mora nastaviti proizvoditi naftu, rezerve se moraju popuniti, a infrastruktura popraviti.

Analitičari nafte uglavnom vjeruju da će cijene nafte ostati povišene još neko vrijeme, iako prvobitno može doći do pada na svjetskom nivou.