I rudari RMU "Breza" ušli u radnički neposluh: Razlog je kašnjenje plaća

Jasmin Telalović, predsjednik Sindikata RMU "Breza", potvrdio je za "Avaz" da su rudari ušli u radnički neposluh.

- Razlog je što nema plaće i mi uopće nemamo informaciju kada će biti. Dok ne bude, nema ni posla - kazao je za "Avaz" Telalović.

Podsjećamo ovo je četvrti rudnik čiji su rudari u posljednja tri dana odbili raditi zbog, kako navode, maćehinskog odnosa.

Podsjećamo, ranije su se u problemima našli rudari RMU "Kakanj", Zavisnog društva RMU Zenica i RMU "Abid Lolić" - Han Bila.

U Kaknju su isplaćene plaće, dok u drugim rudnicima problemi i dalje na čekanju.