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SLABIJI KURS

Evropska valuta pala na najniži nivo u više od godinu dana

Slabljenje eura dolazi u trenutku kada niže cijene energije i znakovi usporavanja ekonomije eurozone

Euro: Niže cijene energije izazvale pad. Facebook

N. D.

25.6.2026

Euro je pao na najniži nivo prema dolaru u više od godinu dana, nakon što su investitori počeli preispitivati očekivanja o daljnjem zaoštravanju monetarne politike Evropske centralne banke (ECB).

Slabljenje eura dolazi u trenutku kada niže cijene energije i znakovi usporavanja ekonomije eurozone smanjuju potrebu za novim povećanjem kamatnih stopa, piše Financial times.

Kurs eura spustio se na 1,135 dolara, što je njegov najniži nivo od početka juna prošle godine. Time je euro izgubio 2,6 posto vrijednosti samo tokom ovog mjeseca, premda su pojedini analitičari s Wall Streeta početkom godine očekivali njegov rast prema razini od 1,2 dolara.

# EURO
# KURS
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