Cijene nafte pale na predratni nivo: Kroz Hormuški moreuz promet se udvostručio

Cijene nafte pale su na nivoe od prije početka rata s Iranom krajem februara, pri čemu je cijena Brent nafte u četvrtak potonula na 72,24 dolara po barelu, što je pad od preko 20 posto tokom ovog mjeseca. Najviši nivo prometa Istovremeno, promet tankera kroz Hormuški moreuz se u posljednja 24 sata udvostručio i dostigao najviši nivo od kraja februara. Viša analitičarka investicione platforme Swissquote, Ipek Ozkardeskaja (Ipek Ozkardeskaya) istakla je da je smanjenju cijena doprinijela činjenica da tankeri ponovo prolaze kroz moreuz s uključenim satelitskim signalima, što ukazuje na smanjenje sigurnosnih rizika.

Kako je navela, kombinacija puštanja strateških rezervi na tržište, pada potražnje u Kini te većeg broja tankera koji su prethodno napuštali Perzijski zaljev bez aktivnih sistema za praćenje dovela je do blagog viška ponude na pojedinim tržištima. Globalne energetske krize Glavna investiciona strateginja kompanije Wealth Club, Suzana Striter (Susannah Streeter) ocijenila je da strahovi od dugotrajne globalne energetske krize izazvane sukobom s Iranom postupno nestaju. - Nafta se vraća na nivoe prije krize, ali uprkos tome evropska tržišta ostaju oprezna. Investitori istovremeno prate posljedice rekordnog toplotnog vala i zabrinutost zbog slabog ekonomskog rasta širom Evrope - kazala je Striter.

Pored toga, cijena augustovskih ugovora niža je od septembarskih (gdje se septembarski Brent kreće oko 73,59 dolara), što potvrđuje da trenutno nema nestašice na tržištu. Iako je tanker registrovan u Liberiji napustio Hormuški moreuz novom rutom uz obalu Omana koju preporučuje agencija UN-a, tenzije između Irana i SAD-a ponovo rastu zbog različitih tumačenja memoranduma o razumijevanju koji predviđa 60 dana za mirovne pregovore. Situacija u Libanu Zabrinutost izaziva i situacija u Libanu, gdje je Izrael izveo zračni napad na jugu zemlje u kojem su poginule dvije osobe, što je prvi takav napad od stupanja na snagu subotnjeg primirja.

Analitičari ipak predviđaju dalji pad cijena nafte usljed povećanja proizvodnje i obnove infrastrukture. Striter upozorava da Evropa istovremeno ulazi u novu energetsku fazu izazvanu ekstremnim vrućinama. Veleprodajne cijene električne energije u večernjim satima ove sedmice dosegle su višegodišnje maksimume na nekoliko evropskih tržišta zbog pojačane upotrebe rashladnih sistema u kancelarijama, javnim ustanovama i domaćinstvima.