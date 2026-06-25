Sud će u naredna tri dana donijeti odluku o Novoj Željezari Zenica: Povjerioci traže 317, 3 miliona KM

Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici, glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara Zenica.

Sutkinja Pavlić će, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana.

Hadžirašidović je, pak, istakao kako ostaje pri svim navodima iz izvještaja koji je sačinio na zahtjev ovog suda, u kojem je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem, a koje zahtijeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestanka rada pogona Visoka peć, Aglomeracija i Čeličana.

Preduzeće se, istakao je, nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317.307.000 KM, od čega je 240.000.000 KM dospjelih te još 77 miliona KM nedospjelih potraživanja.

Najveći povjerioci su Ferrum iz Zvornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord s 41 milion KM, Elektroprivreda BiH s 8,2 miliona, Toplana Zenica sa 6,5 miliona KM, Messer BiH s 5,4 miliona, Energoinvest sa 4,65 miliona KM...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno sačinila Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, kojeg su usvojili i zastupnici oba doma Parlamenta FBiH, ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i BiH te je nedavno, Općinskom sudu Zenica, za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović.

Sud bi u narednih nekoliko dana trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović. Ako je imenuje, automatski bi bio prekinut i sudski postupak te obustavljene sve druge pravne radnje u postupku otvaranju stečaja nad ovim preduzećem, za što se zalaže i Sindikat NŽZ-a te Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona i FBiH.