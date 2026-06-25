Ekonomisti nisu optimistični: Slijede nova poskupljenja, a vlast to ne zanima

Prema procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ekonomska aktivnost u zemlji početkom 2026. godine bilježi umjeren rast. Procijenjeni rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu iznosi 2,1 posto, što pokazuje da privreda nije u padu, ali ni u snažnom zamahu.

Ključni problem

Međutim, rast ekonomije ne znači automatski da građani žive bolje. Ključni problem ostaje inflacija, odnosno rast cijena proizvoda i usluga. Prema procjenama CBBiH, inflatorni pritisci su pojačani, a očekuje se da bi ukupna inflacija u prvoj polovini 2026. godine mogla iznositi gotovo 5,3 posto, dok se za treći kvartal procjenjuje rast na približno 6,1 posto.

Za građane to znači da novac gubi dio svoje vrijednosti. Ako plate i primanja ne rastu istim tempom kao cijene, porodice za isti iznos mogu kupiti manje nego ranije. Najviše se to osjeti kroz svakodnevni život — kroz skuplju hranu, veće račune, više troškove energije, goriva, prevoza i različitih usluga.

- Situacija je takva da ćemo biti izloženi inflatornim pritiscima i to u ovakvom odnosu snaga ne možemo izbjeći. Sve će na kraju rezultirati rastom cijena u našoj zemlji, a to svakako pogađa sve naše građane, kaže za „Avaz“ ekonomista Zoran Pavlović.

Naša proizvodnja

Kako kaže, mnogo toga je do vlasti i ministarstava.

- Ministarstva koja se bave određenim oblastima trebala su odavno ulagati u našu proizvodnju, kako bismo imali instrumente da zadržimo određeni nivo cijena, ali to se jednostavno ne radi. Mi smo prepušteni uvoznim lancima koji diktiraju mnogo toga. Građani trpe, a političare to ne zanima, iako su ministarstva namijenjena upravo tome, da se bave i pitanjima vezanim za ekonomiju i životni standard građana. Nisam optimističan. Očekuju nas nova poskupljenja, a i građani moraju uzeti stvari u svoje ruke. Ubrzo dolaze izbori, pa neka izaberu vlast koja će raditi na tome da ljudi bolje žive, naglasio je Pavlović.

Struka naglašava da je dodatni problem što se inflacija ne širi samo kroz jedan sektor. Kada poskupe energenti ili sirovine, povećavaju se troškovi proizvodnje, transporta i poslovanja. Ti troškovi se na kraju prenose na proizvode koje kupuju građani.