Pretis tvrdi da je povećao proizvodnju za 30 posto

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić i ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili Pretis

Generalni direktor kompanije Pretis Fuad Šehić primio je u posjetu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića.

Tema posjete bilo je sagledavanje aktuelnog stanja u kompaniji Pretis, sa akcentom na buduće planove poslovanja kompanije, nove investicije i proširenje proizvodnje, te aktivno učešće Vlade FBiH u budućim poduhvatima.

Na sastanku je navedeno kako je Pretis u posljednjem periodu značajno stabilizovao svoje poslovanje, što je rezultat predanog rada Uprave u proteklom periodu. Sudionici sastanka su upoznati sa informacijom da je Pretis u proteklom periodu povećao proizvodnju za 30 posto.

Premijer Nikšić i minstar Lakić su također upoznati sa stavovima partnera Pretisa, koji su izrazili zadovoljstvo novim načinom upravljanja kompanijom. To dovoljno govori o ozbiljnim namjerama i Uprave Pretisa i Vlade Federacije BiH o budućnosti Pretisa, jedne od najbitnijih domaćih kompanija namjenske industrije. Uspjeh Pretisa čini i uspjeh cjelokupne namjenske industrije.

Na sastanku su još predstavljeni planovi za budući period, koji su vezani za nove poslovne investicije Pretisa, jačanje domaćih kapaciteta opskrbe, edukaciju novih kadrova, optimizaciju poslovanja i pronalasku novih tržišta, a sve u skladu sa vizijom razvoja ove kompanije do 2030. godine. Sudionici su na kraju sastanka izrazili zadovoljstvo nedavnim uspješnim nastupom Pretisa na svjetskom sajmu odbrambene i sigurnosne industrije Eurosatory u Parizu, gdje su uspostavljeni i novi poslovni kontakti.