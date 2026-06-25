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PORUKE NAKON SASTANKA

Pretis tvrdi da je povećao proizvodnju za 30 posto

Na sastanku su još predstavljeni planovi za budući period, koji su vezani za nove poslovne investicije Pretisa, jačanje domaćih kapaciteta opskrbe, edukaciju novih kadrova, optimizaciju poslovanja i pronalasku novih tržišta, a sve u skladu sa vizijom razvoja ove kompanije do 2030. godine

Održan sastanak. Pretis

S. S.

25.6.2026

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić i ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili Pretis

Generalni direktor kompanije Pretis Fuad Šehić primio je u posjetu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića.

Tema posjete bilo je sagledavanje aktuelnog stanja u kompaniji Pretis, sa akcentom na buduće planove poslovanja kompanije, nove investicije i proširenje proizvodnje, te aktivno učešće Vlade FBiH u budućim poduhvatima.

Na sastanku je navedeno kako je Pretis u posljednjem periodu značajno stabilizovao svoje poslovanje, što je rezultat predanog rada Uprave u proteklom periodu. Sudionici sastanka su upoznati sa informacijom da je Pretis u proteklom periodu povećao proizvodnju za 30 posto.

Premijer Nikšić i minstar Lakić su također upoznati sa stavovima partnera Pretisa, koji su izrazili zadovoljstvo novim načinom upravljanja kompanijom. To dovoljno govori o ozbiljnim namjerama i Uprave Pretisa i Vlade Federacije BiH o budućnosti Pretisa, jedne od najbitnijih domaćih kompanija namjenske industrije. Uspjeh Pretisa čini i uspjeh cjelokupne namjenske industrije.

Na sastanku su još predstavljeni planovi za budući period, koji su vezani za nove poslovne investicije Pretisa, jačanje domaćih kapaciteta opskrbe, edukaciju novih kadrova, optimizaciju poslovanja i pronalasku novih tržišta, a sve u skladu sa vizijom razvoja ove kompanije do 2030. godine. Sudionici su na kraju sastanka izrazili zadovoljstvo nedavnim uspješnim nastupom Pretisa na svjetskom sajmu odbrambene i sigurnosne industrije Eurosatory u Parizu, gdje su uspostavljeni i novi poslovni kontakti.

# PRETIS
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