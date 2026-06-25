Stevanovićev sin potražuje od Nove Željezare 160 miliona KM

Na danas održanom ročištu pred Opštinskim sudom u Zenici nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara Zenica.

Sutkinja Sanja Pavlić će, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, konačnu odluku donijeti u naredna tri dana.

Hadžirašidović je, pak, istakao kako ostaje pri svim navodima iz izvještaja koji je sačinio na zahtjev ovog suda, u kojem je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem, a koje zahtijeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestanka rada pogona Visoka peć, Aglomeracija i Čeličana.

Preduzeće se, istakao je, nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317.307.000 KM, od čega je 240.000.000 KM dospjelih te još 77 miliona KM nedospjelih potraživanja.

Najveći povjerioci su „Ferrum“ iz Zvornika sa 160 miliona koji je u vlasništvu sina ministra saobraćaja i veza RS Zorana Stevanovića, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord s 41 milion KM, Elektroprivreda BiH s 8,2 miliona, Toplana Zenica sa 6,5 miliona KM, Messer BiH s 5,4 miliona, Energoinvest sa 4,65 miliona KM.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno sačinila Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, kojeg su usvojili i zastupnici oba doma Parlamenta FBiH, ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i BiH te je nedavno, Opštinskom sudu Zenica, za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović.