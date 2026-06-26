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NJEMAČKA

Volksvagen gasi fabrike, planira da ukine 100.000 radnih mjesta

Planira se obustava proizvodnje u fabrikama u Hanoveru, Cvikauu i Emdenu, kao i u fabrici kompanije Audi u Nekarsulmu

Gase fabrike. Volkswagen

D. E.

26.6.2026

Izvršni direktor kompanije Volkswagen Oliver Blum planira da ukine do 100.000 radnih mjesta i obustavi proizvodnju u četiri njemačke fabrike, objavio je njemački biznis portal Manager Magazin.

Plan podrazumijeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, kako prenosi Reuters, na nešto više od 130 milijardi eura (148 milijardi dolara) u narednih pet godina.

Volksvagen takođe planira da obustavi proizvodnju u fabrikama u Hanoveru, Cvikauu i Emdenu, kao i u fabrici kompanije Audi u Nekarsulmu, kada postojeći modeli vozila budu povučeni iz proizvodnje.

Predložene mjere išle bi dalje od postojećeg programa smanjenja broja zaposlenih za 50.000 radnika i dolaze uprkos sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine, kojim je isključeno zatvaranje fabrika u Njemačkoj tokom ove decenije.

Kako navode, portparol kompanije Volkswagen odbio je da komentariše "povjerljive dokumente", navodeći da će se odluke razmatrati i odobravati u organima upravljanja kompanije.

# VOLKSWAGEN
# RADNA MJESTA
# NJEMAČKA
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