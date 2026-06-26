Ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije bit će ukinuta od 30. juna, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.

Lukić je podsjetio da je zabrana trajala četiri mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na podruju opštine Petrovo.

- Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače, rekao je Lukić za Nezavisne.

Naime, ptičiji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište EU.

Peradarstvo je jedina grana stočarstva u BiH koja ima suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.