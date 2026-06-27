Trojka: Možda smo nesposobni, ali nismo teroristi

Po drugi put je u posljednjoj deceniji Bosna i Hercegovina gurnuta na margine svetskih ekonomskih tokova. Završili smo prije osam dana na ozloglašenoj sivoj listi FATF-a, uz druge države kojima fali sposobnosti ili volje da se bore protiv pranja novca i financiranja terorizma. Osim BiH i Bugarske, na listi je od evropskih zemalja jedino još Kraljevina Monako, ali taj poreski raj je sasvim druga priča. Domaćim privrednicima, građanima i bh. dijaspori je ovo usporilo i poskupilo međunarodne transakcije, a bankama pojačalo nadzor nad poslovanjem uz negativne posljedice za investicije i kreditni rejting BiH.

Odluka FATF-a, koji čini više od 40 država i organizacija među kojima su Europska unija i Sjedinjene Američke Države, uslijedila je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Europe, koje je vlast Federacije BiH uporno ignorisala. Diletantizam i selfijanje Iako se vlast Trojke u Federaciji BiH pokušava oprati time da je za sve kriv samo Milorad Dodik, svima je jasno da je najodgovornija za sivu listu upravo vlast Federacije. Kazna FATF-a je izrečena prvenstveno zbog činjenice da još uvijek nije uspostavljen funkcionalan Registar stvarnih vlasnika kompanija, koji blokira i opstruiše vlast u Federaciji BiH. Republika Srpska svoj dio posla i zakonskih obaveza prema Moneyvalu i FATF-u završila još davno, kroz Agenciju za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Međutim, budući da međunarodne institucije Bosnu i Hercegovinu posmatraju isključivo kao jedinstven finansijski i pravni prostor, administrativni nemar i blokade u Sarajevu direktno povlače cijelu državu na dno. Svoju zainteresovanost za ekonomske teme vladajuća trojka demonstrira bezbrižnim snimanjem selfija, tokom sjednice na kojoj se raspravljano o spašavanju industrijskog giganta, Željezare Zenica.

Nedostatak funkcionalnog registra stvarnih vlasnika kompanija u FBiH je direktan šamar vlasti Trojke. FATF je jasno stavio do znanja da želi da se u svakom trenutku u elektronskom registru vidi ime i prezime čovjeka koji stvarno posjeduje neku firmu i uzima profit, a ne da se vlasništvo skriva iza fiktivnih firmi, advokata i ofšor zona. Ali zbog poslovične tromosti, nedostatka znanja, političke volje i unutarstranačkih prepucavanja u Vladi i Parlamentu FBiH, ključni mehanizam za borbu protiv finansijskog kriminala – Registar stvarnih vlasnika pravnih lica – još uvijek ne postoji. Dodatni uslovi FATF je javno objavio da u narednom periodu očekuje hitnu i aktivnu saradnju vlasti u BiH na otklanjanju detektovanih nedostataka. Pred domaće institucije postavljeno je devet rigoroznih i jasnih ciljeva koji se moraju ostvariti kako bi država bila uklonjena s ove problematične liste, a svi se odnose na uspostavljanje strogog i transparentnog nadzora nad svim novčanim transakcijama. FATF u principu navodi da je BiH donijela strategiju na papiru i dala neka uputstva bankama, ali to nije dovoljno. Država mora tačno locirati kroz koje privredne sektore se kod nas najlakše pere prljavi novac, mora sarađivati brzo i efikasno sa međunarodnim agencijama, i početi žestoko, a ne simbolično, kažnjavati perače novca.