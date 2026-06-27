Trojka: Možda smo nesposobni, ali nismo teroristi

Po drugi put je u posljednjoj deceniji Bosna i Hercegovina gurnuta na margine svetskih ekonomskih tokova. Završili smo prije osam dana na ozloglašenoj sivoj listi FATF-a, uz druge države kojima fali sposobnosti ili volje da se bore protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Osim BiH i Bugarske, na listi je od evropskih zemalja jedino još Kraljevina Monako, ali taj poreski raj je sasvim druga priča. Domaćim privrednicima, građanima i bh. dijaspori je ovo usporilo i poskupilo međunarodne transakcije, a bankama pojačalo nadzor nad poslovanjem uz negativne posljedice za investicije i kreditni rejting BiH.
Odluka FATF-a, koji čini više od 40 država i organizacija među kojima su Europska unija i Sjedinjene Američke Države, uslijedila je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Europe, koje je vlast Federacije BiH uporno ignorisala.
Diletantizam i selfijanje
Iako se vlast Trojke u Federaciji BiH pokušava oprati time da je za sve kriv samo Milorad Dodik, svima je jasno da je najodgovornija za sivu listu upravo vlast Federacije.
Kazna FATF-a je izrečena prvenstveno zbog činjenice da još uvijek nije uspostavljen funkcionalan Registar stvarnih vlasnika kompanija, koji blokira i opstruiše vlast u Federaciji BiH.
Republika Srpska svoj dio posla i zakonskih obaveza prema Moneyvalu i FATF-u završila još davno, kroz Agenciju za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).
Međutim, budući da međunarodne institucije Bosnu i Hercegovinu posmatraju isključivo kao jedinstven finansijski i pravni prostor, administrativni nemar i blokade u Sarajevu direktno povlače cijelu državu na dno.
Svoju zainteresovanost za ekonomske teme vladajuća trojka demonstrira bezbrižnim snimanjem selfija, tokom sjednice na kojoj se raspravljano o spašavanju industrijskog giganta, Željezare Zenica.
Nedostatak funkcionalnog registra stvarnih vlasnika kompanija u FBiH je direktan šamar vlasti Trojke. FATF je jasno stavio do znanja da želi da se u svakom trenutku u elektronskom registru vidi ime i prezime čovjeka koji stvarno posjeduje neku firmu i uzima profit, a ne da se vlasništvo skriva iza fiktivnih firmi, advokata i ofšor zona.
Ali zbog poslovične tromosti, nedostatka znanja, političke volje i unutarstranačkih prepucavanja u Vladi i Parlamentu FBiH, ključni mehanizam za borbu protiv finansijskog kriminala – Registar stvarnih vlasnika pravnih lica – još uvijek ne postoji.
Dodatni uslovi
FATF je javno objavio da u narednom periodu očekuje hitnu i aktivnu saradnju vlasti u BiH na otklanjanju detektovanih nedostataka.
Pred domaće institucije postavljeno je devet rigoroznih i jasnih ciljeva koji se moraju ostvariti kako bi država bila uklonjena s ove problematične liste, a svi se odnose na uspostavljanje strogog i transparentnog nadzora nad svim novčanim transakcijama.
FATF u principu navodi da je BiH donijela strategiju na papiru i dala neka uputstva bankama, ali to nije dovoljno. Država mora tačno locirati kroz koje privredne sektore se kod nas najlakše pere prljavi novac, mora sarađivati brzo i efikasno sa međunarodnim agencijama, i početi žestoko, a ne simbolično, kažnjavati perače novca.
Međunarodna zajednica više ne vjeruje obećanjima i traže konkretna hapšenja, suđenja i presude za pranje novca.
Finansijski eksperti i međunarodni ocjenjivači opravdano gube strpljenje za opravdanja federalnih zvaničnika, jer se o uspostavljanju ovog registra pregovara i raspravlja godinama, bez ikakvog konkretnog ishoda u praksi.
Suština spora i detalji oko samog registra ogledaju se u uspostavljanju centralizovane, elektronske baze podataka u kojoj se više neće moći sakriti stvarni, fizički vlasnici kompanija.
Prema evropskim direktivama, stvarni vlasnik je svako fizičko lice koje posredno ili neposredno ima više od 25 posto vlasništva ili upravljačkih prava u nekom preduzeću, fondaciji ili udruženju građana. Cilj ovog registra je da se stane u kraj fiktivnim firmama i ofšor kompanijama, koje su registrovane na advokate ili posrednike, a iza kojih se zapravo kriju lokalni moćnici, korumpirani političari ili sumnjivi strani kapital koji kroz nekretnine i fingirane poslove pere novac u BiH.