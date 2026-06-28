Novi veliki poslovni potez u BiH: Halil Oković želi preuzeti Privrednu banku Sarajevo

Jedan od najpoznatijih privrednika u Bosni i Hercegovini, goraždanski poduzetnik Halil Oković, priprema novi značajan poslovni potez. Prema pisanju BiznisInfo.ba, Oković uskoro planira objaviti dobrovoljnu ponudu za preuzimanje Privredne banke Sarajevo.

On je već najveći pojedinačni dioničar u toj banci, ali bez većinskog udjela, a plan mu je da otkupi preostale dionice od ostalih vlasnika koji budu zainteresovani za prodaju.

Privredna banka Sarajevo je prošle godine ostvarila dobit od 9,3 miliona KM, što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu kada je profit iznosio 12,3 miliona KM.

Trenutno kontroliše 22,5 posto banke

Oković direktno i preko svojih kompanija OKAC i Goraždeputevi posjeduje 88.026 dionica, odnosno 22,5 posto vlasništva Privredne banke Sarajevo. Dobrovoljna ponuda odnosit će se na preostalih 303.156 dionica, odnosno 77,5 posto kapitala banke. Karte

Važno je naglasiti da Oković na ovaj potez nije zakonski obavezan. Naime, prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava obavezna ponuda nastaje tek kada neko pređe prag od 25 posto vlasništva s pravom glasa, podsjeća BiznisInfo.ba.

U ovom slučaju riječ je o dobrovoljnoj ponudi, što znači da je Oković sam odlučio pokušati povećati svoj vlasnički udio u banci. Koliko će dioničara prihvatiti ponudu zavisit će prije svega od cijene koja će biti ponuđena, a koja će biti poznata nakon objave prospekta preuzimanja.

BiznisInfo.ba je nedavno objavio detaljnu analizu poslovnog carstva Halila Okovića, koje obuhvata kompanije iz namjenske industrije, građevinarstva, putogradnje i bankarstva.

Oković je najveći privatni dioničar kompanije Unis Ginex, vodećeg proizvođača kapisli u ovom dijelu Evrope, u kojoj posjeduje oko 23,6 posto dionica, dok Federacija BiH ima većinski paket. KvalifikacijeSP 2026

Istovremeno, jedan je od ključnih vlasnika kompanije PTG (Pobjeda Technology Goražde), gdje kontroliše oko 45 posto vlasništva. Njegov poslovni sistem čine i građevinske kompanije OKAC, Goraždeputevi i GPD Drina, koje godinama učestvuju u realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata.

Širenje poslovnog sistema

Ulaskom u postupak dobrovoljnog preuzimanja Privredne banke Sarajevo, Oković pokazuje da želi dodatno ojačati svoje prisustvo u bankarskom sektoru.

Za sada nije poznato koliku cijenu će ponuditi ostalim dioničarima, ali je jasno da bi, ukoliko ponuda bude uspješna, mogao značajno povećati svoj uticaj u jednoj od domaćih banaka.

Ovaj potez predstavlja još jedan korak u širenju poslovnog sistema jednog od najuticajnijih privatnih poduzetnika u istočnom dijelu Federacije BiH.