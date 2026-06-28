Video / Posjetili smo trgovačke centre u Sarajevu i Lukavici: Zabrana rada nedjeljom u FBiH koja pumpa promet u RS

Dok od jutra u Istočnom Sarajevu trgovina cvjeta i dok su parkirališta ispred trgovačkih centara puna, svega nekoliko kilometara dalje u Sarajevu tržni centri stoje zatvoreni, uvjerila se i danas ekipa Avaza.

Posjetili smo trgovačke centre u Sarajevu i Lukavici: Zabrana rada nedjeljom u FBiH koja pumpa promet u RS

Slika koja se danas može vidjeti u Lukavici (kao i proteklih nedjelja) otvara neugodno pitanje: da li je neradna nedjelja u FBiH zaista zaštitila radnike ili je dio prometa jednostavno preselila tamo gdje ograničenja nema, u RS.

Građani nisu prestali kupovati zato što je nedjelja, samo su promijenili destinaciju. To ne vidi samo onaj koji neće, pa tako i oni koji zagovaraju neradnu nedjelju u FBiH.

Uvođenje neradne nedjelje u FBiH predstavljeno je kao mjera koja će donijeti bolji balans između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Ideja zaštite radnika sama po sebi nije sporna. Međutim, postavlja se pitanje da li je način na koji je mjera provedena proizveo i neželjene ekonomske posljedice koje se danas sve teže ignorišu.

Dok su trgovine u FBiH zatvorene, nekoliko kilometara dalje, u RS, poslovanje se odvija normalno. Potrošači ne prestaju kupovati zato što je nedjelja. Oni samo mijenjaju lokaciju kupovine. Novac ne nestaje iz ekonomije, on prelazi administrativnu liniju.

Posebno se to osjeti u gradovima uz entitetsku granicu, ali i u Sarajevu koje pretenduje da bude regionalni i turistički centar.

Kakvu poruku šalje glavni grad kada turista tokom vikenda zatekne zatvorene prodavnice, ograničenu ponudu i osjećaj grada koji rano „zatvara vrata“ – to je sasvim jasno. Grad koji želi biti moderan, otvoren i konkurentan mora voditi računa i o iskustvu posjetilaca.

Naravno, nije pitanje treba li štititi radnike. Tu nema nikakve dileme, ali postoje načini koji bi bili adekvatniji. Mnoge evropske zemlje imaju fleksibilna rješenja – ograničeno radno vrijeme, veće naknade za rad nedjeljom, rotacije zaposlenih ili izuzetke za turističke zone.

Zbog slike koja se može vidjeti i danas, sve češće se postavlja pitanje da li je neradna nedjelja u ovom obliku ekonomska zabluda i do kada će je, i za čiji interes, vlasti u FBiH tvrdoglavo ignorisati.