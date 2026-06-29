Strah od dominacije: Google povukao radikalan potez protiv Mete

Borba za vodeću poziciju u oblasti umjetne inteligencije ulazi u novu fazu, a odnosi između najvećih tehnoloških kompanija postaju sve napetiji. Google, koji posluje u okviru kompanije Alphabet, odlučio je značajno ograničiti pristup svojim najnaprednijim AI modelima iz porodice Gemini kompaniji Meta, vlasniku Facebooka i Instagrama. Ovaj potez mogao bi imati ozbiljne posljedice na daljnji razvoj tržišta umjetne inteligencije i promijeniti ravnotežu snaga u Silicijskoj dolini.

Vijest o ovom potezu prvi je objavio Financial Times u ekskluzivnom izvještaju, dok je Reuters naknadno potvrdio ključne informacije. Prema navodima ovih medija, pregovori između dvije kompanije o širem partnerstvu i zajedničkom korištenju tehnologije umjetne inteligencije nisu dali rezultate, čime je saradnja svedena na znatno manji nivo.

Prema informacijama novinara Financial Timesa, koji se pozivaju na izvore upoznate s odlukama vrha Alphabeta, rukovodstvo kompanije odlučilo je promijeniti dosadašnji pristup nakon interne procjene Metinih dugoročnih planova za korištenje Googleove AI tehnologije. Analiza je pokazala zabrinutost da bi Meta, zahvaljujući mreži od nekoliko milijardi aktivnih korisnika svojih platformi, mogla steći veliku prednost u komercijalizaciji rješenja zasnovanih na Gemini modelima.

Saradnja koja je prvobitno bila zamišljena kao obostrano korisno partnerstvo, u kojem bi Meta koristila Gemini za unapređenje svojih sistema i algoritama, sada je ograničena na minimum.

Novinari navode da su Googleovi pravni i tehnički timovi uveli stroga ograničenja i dodatne sigurnosne mehanizme kako bi spriječili Metu da Gemini koristi za razvoj vlastitih konkurentskih komercijalnih AI rješenja. Reuters ističe da je osnovni razlog ove odluke zaštita Googleove intelektualne svojine i očuvanje konkurentske prednosti.

Prema dostupnim informacijama, izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai i njegov tim smatraju da postoji rizik da bi Meta mogla iskoristiti Googleovu tehnologiju kao osnovu za izgradnju dominantne pozicije na tržištu generativne umjetne inteligencije.

Kako navodi Financial Times, Google želi zadržati status jednog od vodećih pružalaca AI tehnologija na svjetskom tržištu, umjesto da postane kompanija čija se infrastruktura koristi kao temelj za razvoj konkurentskih proizvoda drugih tehnoloških giganata.