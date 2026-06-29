Volkswagen bi mogao očuvati radna mjesta proizvodnjom kineskih modela u Njemačkoj

Volkswagen bi mogao osigurati radna mjesta u Njemačkoj ukoliko bi u toj zemlji proizvodio modele automobila koje trenutno razvija u Kini, izjavio je premijer njemačke savezne pokrajine Donja Saksonija Olaf Lies.

Lies je to rekao za njemačku novinsku agenciju DPA, nakon izvještaja objavljenih u petak da posrnuli automobilski gigant razmatra zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj i povećanje broja otpuštanja na čak 100.000 radnika.

- Ako bismo ovdje proizvodili vozila koja trenutno pravimo u Kini, mogli bismo stabilizirati iskorištenost kapaciteta naših postrojenja - rekao je Lies, prenosi Reuters.

Dodao je da bi se time otvorila mogućnost za novi razvoj i inovacije u njemačkim pogonima.

Donja Saksonija, u kojoj je sjedište Volkswagena i u kojoj kompanija upravlja s pet od šest svojih montažnih pogona u zapadnoj Njemačkoj, ima 20 posto glasačkih prava u kompaniji, javlja Fena.

Volkswagen je pod pritiskom kineskih konkurenata, američkih uvoznih carina i smanjene potražnje u Evropi, zbog čega je kompanija ranije ocijenila da je njen poslovni model neodrživ.

Lies, član Socijaldemokratske partije Njemačke, ideju o mogućoj proizvodnji automobila namijenjenih kineskom tržištu u Njemačkoj iznio je nakon posjete Kini u aprilu.

Njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio je da Volkswagenova podružnica Porsche razmatra premještanje proizvodnje SUV modela Cayenne iz Slovačke u pogon u Leipzigu, kako bi povećala iskorištenost kapaciteta.