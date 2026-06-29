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Vozači dočekali olakšanje: Ovo su nove cijene goriva na pumpama širom BiH

Prema posljednjim dostupnim podacima, najniže cijene trenutno su zabilježene u Cazinu, gdje litar dizela košta svega 2,29 KM

U Cazinu najniže cijene. Screenshot

D. E.

29.6.2026

Vozače u Bosni i Hercegovini i danas, 29. juna, dočekale su niže cijene goriva na brojnim benzinskim pumpama širom zemlje, a nakon napretka u odnosima SAD-a i Irana i ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Prema posljednjim dostupnim podacima, najniže cijene trenutno su zabilježene u Cazinu, gdje litar dizela košta svega 2,29 KM.

Cijena benzina Super 95 2,30 KM po litru. Za litar Super 98 potrebno je izdvojiti 2,56 KM, dok se autoplin (LPG) prodaje po cijeni od 1,31 KM.

Kada je riječ o većim gradovima, u Sarajevu trenutno posluje 30 benzinskih pumpi, a najniža evidentirana cijena dizela iznosi 2,68 KM po litru.

Ista minimalna cijena dizela zabilježena je i na pojedinim benzinskim pumpama u Vogošći, Hadžićima, Zenici, Lukavcu, Kalesiji, Gračanici, Gradačcu, Goraždu, Banovićima i Bihaću.

Trend pojeftinjenja goriva posljednjih sedmica predstavlja pozitivnu vijest za građane i privredu, posebno uoči ljetne sezone i povećanog broja putovanja, kada je potrošnja goriva tradicionalno veća.

# GORIVO
# CAZIN
# CIJENE
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