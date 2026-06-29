British American Tobacco ukida 9.000 radnih mjesta zbog AI transformacije

Kompanija British American Tobacco (BAT), jedan od najvećih svjetskih proizvođača duhanskih proizvoda, do kraja godine će ukinuti ili izmjestiti ukupno 9.000 radnih mjesta, što predstavlja gotovo petinu od oko 47.000 zaposlenih. Plan predviđa gašenje 5.500 radnih mjesta, dok će dodatnih 3.500 poslova biti prebačeno vanjskim partnerima u sklopu šire digitalne transformacije kompanije.

Fokus na tehnologiju i proizvode bez dima

BAT navodi da je cilj programa smanjenje troškova i veća primjena vještačke inteligencije u poslovanju. Kompanija očekuje da će do 2028. godine na ovaj način ostvarivati oko 600 miliona funti godišnje ušteda. Kako izvještava The Guardian, izvršni direktor Tadeu Maroko (Tadeu Marroco) poručio je da kompanija želi postati agilnija, tehnološki naprednija i spremnija za buduće izazove, uz podršku zaposlenima koje će promjene pogoditi.

Restrukturiranje neće obuhvatiti poslovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali će zahvatiti više drugih tržišta. Dio poslova već je prebačen konsultantskoj kompaniji Accenture, s kojom BAT sarađuje na uvođenju naprednih AI rješenja.

U brojnim industrijama očekuje se gašenje sve većeg broja radnih mjesta

Kompanija istovremeno pokušava nadoknaditi pad prodaje klasičnih cigareta većim ulaganjima u proizvode bez dima, poput elektronskih cigareta i nikotinskih vrećica. Prema procjenama BAT-a, globalno tržište cigareta ove godine će se dodatno smanjiti za oko 2,5 posto, dok se od novih kategorija proizvoda očekuje znatno brži rast.

Ovaj slučaj pokazuje da sve više velikih kompanija koristi vještačku inteligenciju i automatizaciju kako bi smanjile troškove poslovanja. Zbog sve šire primjene AI tehnologija, u brojnim industrijama očekuje se gašenje sve većeg broja radnih mjesta i promjena načina na koji se posao obavlja.