Mercedes u ozbiljnim problemima: Radnicima odložena isplata dodatka na platu

Mercedes je prinuđen da zaoštri štednju, a najnovija mjera je odlaganje vanredne isplate radnicima dogovorene u kolektivnom ugovoru. Taj dodatak je bio predviđen za jul.

Za sada je nejasno o kom tačno iznosu se radi, ali to je tipično 18,4 odsto mjesečne plate. Mercedes je u pismu ukazao da strukturni troškovi proizvodnje u Njemačkoj, posebno troškovi rada, više nisu konkurentni u međunarodnom poređenju.

Uprava je istovremeno za naredne sedmice najavila razgovor sa radničkim savjetom o produženju radnog vremena bez doplate. Prema kolektivnom ugovoru, zaposleni sada rade 35 sati nedjeljno. Kompanija je “dalje pod ogromnim pritiskom da obara troškove,” navela je uprava, jer cijenu proizvoda mora da zadrži u granicama konkurentnosti.

Uprkos svim našim naporima, stanje u Njemačkoj je dramatično,” dodala je, uz primjedbu da svaki novi birokratski zahtjev fabrikama u Njemačkoj pogoršava relativnu cjenovnu poziciju Mercedesovih automobila.

Mercedes već duže mora da gura uzbrdo. Poslovni rezultat je u prvom kvartalu pao za 17,2 odsto. Prošle godine, prihod je prepolovljen u poređenju sa prethodnom, sa 10,4 na 5,3 milijardi evra. Pritom, i 2024. je već bila loša. Poslovanje kompanije opterećuju carine, valutna kretanja i intenzivna konkurencija na najvažnijem tržištu, u Kini. Zbog svega toga u stalnom padu su i obrt i profit.

Mercedes je na teškoće pokušao da reaguje prošle godine programom štednje.