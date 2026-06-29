Nizozemska uvodi porez na šećer

Nizozemska vlada planira da uvede porez na šećer, koji bi mogao da utiče na cijene bezalkoholnih pića, ali i određenih vrsta piva.

Očekuje se da bi ova mjera mogla da donese oko 900 miliona eura prihoda i podstakne građane na zdravije navike, prenosi NL Times.

Planovi nizozemskih vlasti predviđaju uvođenje poreza na šećer za sve proizvode koji sadrže više od šest posto šećera, pa bi poslije poskupljenja, cijena litarske flaše coca-cole bila veća za 25 centi, dok bi cijene drugih proizvoda porasle za oko euro po pakovanju.

Uvođenje poreza prema sadržaju šećera u prehrambenim proizvodima bit će mnogo složenije, upozorili su izvori i naveli da bi se vlada suočila sa brojnim pitanjima, poput toga koje proizvode obuhvatiti, a koje izuzeti.

Slični izazovi su se pojavili u trenutku kada je razmatrano smanjenje PDV-a na voće i povrće.

Za razliku od smanjenja PDV-a na voće i povrće koje bi na taj način pojeftinilo, porez na šećer bi povećao cijene proizvoda sa visokim sadržajem šećera poput gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih napitaka, ali i bezalkoholno pivo i piva sa veoma niskim sadržajem alkohola.

Udruženje supermarketa CBL u Nizozemskoj upozorilo je da bi cijene hrane sljedeće godine mogle da porastu za 10 posto, djelimično zbog vladinih mjera, uključujući porez na šećer, ali i zbog povećanih putarina za kamione i energetskih taksi.