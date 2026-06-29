Cijene nafte porasle zbog napetosti na Bliskom istoku

Cijene nafte na međunarodnim tržištima porasle su i približile se nivou od 73 dolara po barelu, nakon pojačanih tenzija u području Hormuškog moreuza i novih incidenata u Perzijskom zaljevu.

Na londonskom tržištu barel nafte koštao je 72,97 dolara, što je porast od 98 centi u odnosu na kraj prošle sedmice. Na američkom tržištu cijena je porasla za 1,14 dolara i iznosila 70,73 dolara.

Ulagače su uznemirile nove razmjene napada između SAD-a i Irana, kao i upozorenja o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iran je upozorio brodove da se drže propisanih ruta, dok je Oman u saradnji s Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremene alternativne koridore za plovidbu.

Nakon eskalacije napetosti, uključujući napade na vojne i pomorske ciljeve u regiji, Vašington i Teheran su, prema diplomatskim izvorima, dogovorili privremenu obustavu neprijateljstava i nastavak tehničkih pregovora o deeskalaciji. Ipak, iranska strana je naknadno saopćila da novi razgovori još nisu potvrđeni.

Analitičari upozoravaju da je situacija i dalje nestabilna te da bi spor oporavak prometa kroz Hormuz mogao ponovo podići cijene nafte. Tržište trenutno pažljivo prati tempo normalizacije isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva, koje su nakon zastoja počele postepeno vraćati izvoz na prethodni nivo.

Dodatni pritisak na tržište dolazi i od smanjene sigurnosti u ključnim pomorskim pravcima, što povećava oprez među trgovcima i investitorima širom svijeta.