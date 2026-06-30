Elektroprivreda BiH objavila: Porasla potrošnja struje tokom toplotnog vala za oko 20 posto

Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak, iz JP Elektroprivreda BiH (EPBiH) poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca.

- U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca JP Elektroprivreda BiH, uglavnom uzrokovanog povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje (u odnosu na potrošnju iz mjeseca maja) odgovara iznosu od oko 20 posto - naveli su za Fenu iz Elektroprivrede BiH.

Istovremeno ističu da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti snabdijevanja.

- Pogon sistema je stabilan i JP Elektroprivreda BiH raspolaže dovoljnim količinama električne energije za pokrivanje potreba svojih kupaca - naglašavaju iz kompanije.

Iz Elektroprivrede BiH podsjećaju da je slična dinamika potrošnje zabilježena i prethodnih godina tokom ljetnih mjeseci, što potvrđuje da povećana potrošnja tokom toplinskih valova predstavlja očekivanu pojavu u elektroenergetskom sistemu.

Značajan doprinos pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja danas daju obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godine u godinu. Međutim, iz Elektroprivrede BiH upozoravaju da solarni kapaciteti mogu nadoknaditi dio povećane potrošnje samo tokom dnevnih sati.

- Proizvodnja iz solarnih kapaciteta može kompenzirati povećanu potrošnju u ljetnim mjesecima, ali samo u periodima dana kada solarne elektrane proizvode električnu energiju. Problem ostaje pokrivanje povećane potrošnje u noćnom dijelu dijagrama opterećenja sistema iz drugih proizvodnih kapaciteta - pojašnjavaju iz EPBiH.

Kada je riječ o mogućim rizicima koje donose ekstremno visoke temperature, stručnjaci upozoravaju da one mogu izazvati određene poremećaje u u pogonu sistema. Ipak, najveći dio potencijalnih uzroka vezan je za prijenosnu mrežu, čije je upravljanje u nadležnosti Nezavisnog operatora sistema u BiH.