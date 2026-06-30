Uspjesi na Svjetskom prvenstvu će pozicionirati BiH kao atraktivnu turističku destinaciju

Uspjesi bh. reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u fudbalu će pojačati interes stranih turoperatora za Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuju u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Ističu da veliki sportski uspjesi uvijek predstavljaju snažnu promociju jedne zemlje.

- Kada reprezentacija ostvaruje zapažene rezultate na svjetskoj sceni, raste i međunarodna vidljivost Bosne i Hercegovine, a samim tim i interes za destinaciju. Sport je jedan od najjačih ambasadora turizma jer budi emocije, stvara pozitivnu sliku o zemlji i motiviše ljude da je posjete - rečeno je Feni u TZKS.

Dodaju da interes za Bosnu i Hercegovinu već godinama bilježi kontinuirani rast, a ovakvi događaji dodatno doprinose promociji zemlje.

Također, već primjećuju pojačanu medijsku pažnju i povećano interesovanje na digitalnim platformama, što je često prvi korak ka konkretnim turističkim dolascima.

- Očekujemo da će se efekti uspjeha reprezentacije tek u narednom periodu dodatno odraziti kroz upite turoperatora i individualnih gostiju - poručuju iz TZKS.

Dodatni interes prvenstveno očekuju sa tržišta na kojima Bosna i Hercegovina već ima dobru prepoznatljivost, poput SAD-a, Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i zemalja Skandinavije.

Osim toga, značajan potencijal vide na tržištima Bliskog istoka, posebno u zemljama iz kojih već bilježimo veliki broj dolazaka.

- Uspjesi reprezentacije mogu doprinijeti i otvaranju novih tržišta, jer globalni sportski događaji dopiru do publike širom svijeta i predstavljaju priliku da Bosna i Hercegovina bude prepoznata ne samo kao zemlja sporta, već i kao atraktivna turistička destinacija - zaključuju u TZKS.