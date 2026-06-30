Kako promjena pušačkih navika utječe na porodicu, prijatelje i širu zajednicu

Bosna i Hercegovina već godinama se suočava s visokom stopom pušenja. Procjenjuje se da u našoj zemlji puši više od 40 posto odraslog stanovništva, odnosno više od 1,3 miliona ljudi, što BiH svrstava među evropske zemlje s najizraženijom prevalencijom pušenja. Takvi podaci predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni izazov, s dugoročnim posljedicama po zdravlje građana i dodatnim opterećenjem zdravstvenog sistema. U tom kontekstu, recentna istraživanja sve češće otvaraju pitanja novih pristupa smanjenju štete od pušenja, kao i mogućnosti pružanja podrške odraslim pušačima koji ne uspijevaju ili ne žele potpuno prestati pušiti. Iako prevencija, edukacija i prestanak pušenja ostaju temeljni ciljevi javnog zdravstva, iskustva iz drugih zemalja ukazuju da se sve više pažnje posvećuje i regulisanim bezdimnim alternativama te proizvodima koji se smatraju potencijalno manje rizičnim u odnosu na klasične cigarete. Šta pokazuje globalno IPSOS istraživanje? Novo globalno IPSOS istraživanje provedeno je među 4.000 bliskih osoba bivših pušača kako bi se bolje razumio utjecaj prestanka pušenja ili prelaska na bezdimne alternative na porodicu i neposredno okruženje. Rezultati pokazuju da promjena navika kod pušača ne donosi koristi samo njima, nego i ljudima s kojima svakodnevno žive i provode vrijeme. Među najvažnijim nalazima istraživanja ističe se da je 62 posto ispitanika navelo manju izloženost pasivnom pušenju nakon što su njihovi bližnji prestali pušiti ili prešli na bezdimne alternative. Većina ispitanika primijetila je i poboljšanje kvaliteta porodičnog života, raspoloženja te društvenog angažmana svojih bližnjih. Također, 78 posto ispitanika smatra da njihovi bližnji ne bi uspjeli prestati pušiti bez bezdimnih alternativa. Među ispitanicima čiji su bližnji koristili bezdimne proizvode u procesu prestanka ili zamjene cigareta, 89 posto grijane duhanske proizvode smatra korisnim, 87 posto korisnim smatra nikotinske vrećice, dok 84 posto pozitivno ocjenjuje e-cigarete. Istraživanje je pokazalo i da 93 posto korisnika e-cigareta čine sadašnji ili bivši pušači. Ovi nalazi ukazuju da prestanak pušenja ili zamjena cigareta bezdimnim alternativama može imati širi društveni utjecaj, uključujući porodicu, prijatelje i neposredno okruženje.

Šta pokazuje globalno IPSOS istraživanje? . IPSOS Šta pokazuje globalno IPSOS istraživanje? . IPSOS

Iskustva evropskih zemalja Dodatni uvid pruža analiza Eurobarometra iz 2024. godine, koja pokazuje da su pojedine evropske zemlje ostvarile značajno smanjenje prevalencije pušenja kombinacijom preventivnih politika, edukacije, regulacije i omogućavanja izbora odraslim pušačima kroz dostupnost različitih bezdimnih proizvoda. Kao jedan od najčešće spominjanih primjera navodi se Švedska, gdje je svakodnevno pušenje palo na 5,4 posto, dok zemlja bilježi 36 posto manje smrtnih slučajeva od raka pluća u odnosu na prosjek Evropske unije. Značajan napredak ostvarila je i Češka, gdje je stopa pušenja smanjena sa 30 na 23 posto u periodu od tri godine, dok je Grčka nakon dugogodišnje stagnacije na visokoj stopi pušenja od 42 posto zabilježila pad na 36 posto, što predstavlja više od 600.000 ljudi koji su prestali pušiti. Stručnjaci ističu da ovi primjeri ne predstavljaju univerzalni model, ali pokazuju da kombinacija prevencije, edukacije, naučnih dokaza, regulisanog tržišta i dostupnosti potencijalno manje štetnih alternativa može biti dio šireg javnozdravstvenog pristupa. Potrebno je razgovarati o više pristupa Pedijatar, magistar alergologije i kliničke imunologije dr. Branislav Lolić smatra da rezultati istraživanja i iskustva drugih zemalja pokazuju potrebu za otvorenijim razgovorom o različitim pristupima smanjenju pušenja. – Ovi podaci i iskustva drugih zemalja pokazuju da u borbi protiv pušenja moramo razgovarati o više pristupa istovremeno. Prevencija i prestanak pušenja ostaju najvažniji ciljevi javnog zdravstva, ali za odrasle pušače koji ne uspijevaju ili iz nekih razloga ne žele prestati pušiti važno je otvoriti i razgovor o smanjenju štete – ističe Lolić. Podsjeća kako su pojedine evropske zemlje ostvarile značajne rezultate upravo kroz kombinaciju preventivnih mjera, edukacije i regulisanih alternativa. – Ovi primjeri pokazuju da, kada odrasli pušači imaju pristup tačnim informacijama koje su zasnovane na naučnim dokazima, preventivnim programima i regulisanim alternativama, dio njih može napraviti važan korak ka prestanku pušenja ili zamjeni cigareta proizvodima potencijalno manjeg rizika. Među takvim bezdimnim alternativama najčešće se navode e-cigarete, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice koje ne sadrže duhan. Naravno, važno je naglasiti da ovi proizvodi nisu namijenjeni maloljetnicima – naglašava Lolić.

Pedijatar, magistar alergologije i kliničke imunologije . dr. Branislav Lolić Pedijatar, magistar alergologije i kliničke imunologije . dr. Branislav Lolić

Svjetski dan vejpinga i pitanje informisanosti Tema smanjenja štete od pušenja ponovo je dospjela u fokus javnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana vejpinga 30. maja. Ovogodišnja kampanja održana je pod sloganom „Jedna promjena, svi dobijaju“ (One Switch, Everyone Wins), s ciljem ukazivanja na činjenicu da koristi od prestanka pušenja ili prelaska na potencijalno manje štetne alternative ne osjeća samo pojedinac, već i njegova porodica, prijatelji i šira zajednica. Za Bosnu i Hercegovinu, gdje je stopa pušenja i dalje među najvišima u Evropi, ovo pitanje otvara važnu raspravu o tome kako odraslim pušačima osigurati tačne informacije, stručnu podršku i različite mogućnosti za promjenu navika, uz istovremenu zaštitu maloljetnika i nepušača. Iskustvo iz susjedstva Dok BiH još uvijek nema dovoljno razvijene programe ovog tipa, iskustva iz regiona pokazuju da strukturirana podrška može imati značajnu ulogu u procesu odvikavanja od pušenja. Udruženje CROHM i ove godine nastavilo je provođenje programa „Biram bez dima“, namijenjenog odraslim pušačima koji žele smanjiti ili prestati pušiti uz stručnu podršku i strukturiran pristup promjeni navika. Program uključuje radionice, razmjenu iskustava i kontinuiranu podršku učesnicima, a dosadašnji rezultati pokazuju da je nakon tri provedena ciklusa 17 učesnika u potpunosti prestalo pušiti cigarete, dok je sedam njih značajno smanjilo njihovu konzumaciju. Kroz edukativne aktivnosti, javne rasprave i obilježavanje Svjetskog dana vejpinga, CROHM nastavlja promovirati informisan pristup smanjenju štete od pušenja i pružati podršku odraslim pušačima koji traže načine da prestanu pušiti ili cigarete zamijene potencijalno manje štetnim bezdimnim alternativama. Predsjednik udruženja Filip Tokić smatra da su dostupnost tačnih informacija i edukacija ključni elementi uspješnih strategija. – Zajednički nazivnik svih uspješnih zemalja jeste otvoren pristup tačnim informacijama i poticanje pušača na zamjenu cigareta potencijalno manje štetnim bezdimnim alternativama. Naše udruženje većinom čine bivši pušači koji su se oslobodili cigareta, a njihove priče naš su najveći motiv za daljnju edukaciju – poručio je Tokić.