Ekonomski ekspert Svetlana Cenić za "Avaz": Umjesto da živimo mi preživljavamo

Dok zvanična retorika godinama obećava boljitak, podaci Uprave za indirektno oporezivanje pričaju drugu priču. Kafa i cigarete nisu navika, nego simptom. Kućni budžeti iscijeđeni do dna ne ostavljaju prostor za mnogo toga, a ono malo što ostane, građani troše na jedinu vrstu utjehe koju još mogu priuštiti. Ekonomski ekspert Svetlana Cenić, koja je govorila za „Avaz“, ne obećava preokret.

Ekonomija BiH neće napredovati, kaže Cenić, sve dok vlast mjeri uspjeh punjenjem budžeta, a ne razvojem privrede.

Kafa, cigarete i gorivo. Tri kategorije koje, prema riječima ekonomistkinje Svetlane Cenić, otkrivaju više o ekonomskom zdravlju Bosne i Hercegovine nego bilo koji zvanični izvještaj. I upravo oko njih se, u razgovoru koji odiše frustracijom podjednako koliko i stručnošću, gradi slika jedne zemlje zarobljene u sopstvenoj neefikasnosti.

Umjesto luksuza

Kada su građani upitani šta svjesno žrtvuju u budžetu kako bi priuštili sebi kafu i cigarete, Cenić ne traži odgovor u statistici. Traži ga u psihologiji.

- To je jedino zadovoljstvo koje im ostane. Kafa, cigarete, kao utjeha, kao jedini luksuz i ventil koji imaju, pojašnjava Cenić, dodajući da je u pitanju i kulturološki obrazac.

- Inače smo pušačka nacija koja se u najgorim momentima hvata za cigaretu - dodaje Cenić.

Paradoks je savršen za državu. Što je pritisak na građanina veći, to pouzdanije troši na jedinu vrstu utjehe koja mu ostaje dostupna. A svaka kafa i svaka kutija cigareta nosi u sebi PDV i akcizu, odnosno direktnu infuziju u budžet koji ta ista država koristi da finansira vlastitu neefikasnost.

Govoriti o indirektnim porezima kao tehničkom detalju bila bi greška. Cenić ih opisuje kao stub čitavog fiskalnog sistema, ali i stub koji niko ne smije dirati.

- Sistem indirektnih poreza ih održava. Vidite da ga niko ne napušta, i pored svih pritisaka, kaže ona, i odmah dodaje ono što vlast prešutno zna, a javno ne govori.

Veće cijene automatski donose veći porez.

- Veća osnova daje veću sumu. Tako je i s kafom, tako i s cigaretama, gdje se akcize svake godine usklađuju. Isto kao uslovljavanje s Evropskom unijom, koju ionako nećemo vidjeti, ali tu se usklađuje - ističe Cenić.

Matematika koja sama sebe reproducira, sve dok se ima kome prodati.

Posebno oštar osvrt Cenić daje na potrošnju naftnih derivata, koja godišnje doseže gotovo četiri milijarde maraka. Ali iza te cifre ne stoji samo potreba za mobilnošću. Stoji i nešto što ona naziva "osobinom zemalja u tranziciji".

- Manje će se jesti samo da se pokaže auto - kaže Cenić bez zadrške, povlačeći paralelu s Brazilom, gdje se, kako navodi, djeci za 14. rođendan poklanjaju plastične operacije. Različite forme iste potrebe za potvrdom u društvima koja su izgubila kompas vrijednosti.

Na to se, napominje, vlast oslanja sasvim svjesno. Cenić naglašava da se ekonomska politika ovih vlasi svodi na jedno. Bitno je da se puni budžet.

Vrsta prihoda

- Bitno je da se puni budžet. Koja vrsta prihoda, kako, šta ćemo dalje, to niko ne govori - kaže Svetlana.

Ono što Cenić identificira kao srž problema nije ni korupcija ni nesposobnost sama po sebi. To je, kako ona to vidi, svjesna odluka da se sistem ne mijenja. Jer sistem funkcioniše. Kafe se piju, cigarete se puše, auta se voze. Prihodi teku.

- Zašto bi iko reformisao nešto što puni kase, pitanje je koje Cenić ne izgovara eksplicitno, ali koje lebdi između svake njene rečenice.

Odgovor koji nudi umjesto njega jednako je tegoban.

- Kad kažu stabilnost, ja povratim odmah. Stabilnost je maska za neprovođenje reformi. Za nemijenjanje ljudi - rekla je Cenić.

Tržište kapitala, kaže, mrtvo je. Privreda "skapava". Nauka i istraživanje mogu se kategorizirati kao nepostojeće u budžetskim raspravama.

A umjesto strateških odluka, koalicijski pregovori koji, prema njenim riječima, liče na diobeni bilans što tebi pripada ovo, tebi ono.

- Pa dok se zbrinu amidžići, daidžići, bratići i ujaci, prođe još jedna godina – oštra je u odgovoru Cenić.

Za razliku od zvaničnih dokumenata koji govore o "izazovima" i "prilikama", Cenić za kraj ne nudi utjehu.

- S ovakvom pameću i ovakvim ljudima, ne može biti bolje nikada - zaključuje ona.

Prognoza bez filtera

Postoje dvije vrste loših prognoza. Ona iz straha i ona iz znanja. Prognoza Svetlane Cenić pripada drugoj kategoriji. Sistem koji živi od indirektnih poreza, koji nagrađuje lojalnost umjesto kompetencije i koji svaki reformski impuls utopi u koalicijske pregovore, takav sistem ne propada slučajno. On opstaje namjerno. I dok god opstaje, kaže Cenić, nema razloga očekivati da će bilo ko s vlasti posegnuti za onim što bi ga moglo ugroziti. Promjenom.