Potpisan ugovor vrijedan 237,47 miliona eura: Tri bh. firme gradit će budvansku obilaznicu

Predstavnici kompanija Monteput i BRIV Construction potpisali su danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Markovići – Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve, piše Biznisinfo.ba.
Vrijednost ugovora iznosi 196 miliona eura bez PDV-a, odnosno 237,47 miliona eura sa PDV-om (464,48 miliona KM), što je skoro pola milijarde KM, a projekat se u potpunosti finansira iz državnog budžeta.
Za realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta ranije je izabran konzorcijum koji čine kompanije Briv Construction, Hering (Široki Brijeg), Herc gradnja (Bileća), Shandong i IPSA Institut Sarajevo.
Potpisivanjem ugovora između Monteputa i kompanije BRIV Construction ozvaničen je početak realizacije jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na crnogorskom primorju – prve faze obilaznice oko Budve, na dionici Markovići – Lastva Grbaljska.
Smanjenje gužvi
Kako je saopšteno, riječ je o projektu koji bi trebalo značajno da doprinese izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju ljetnjih saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
Ugovor su potpisali generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i predstavnik kompanije BRIV Construction Milan Marić.
Ljiljanić je kazao da bi izgradnja trebalo da počne u oktobru i traje četiri godine, pri čemu je prva godina predviđena za izradu glavnog projekta i pripremne radove, nakon čega slijede glavni građevinski radovi.
Ova dionica je veoma zahtjevna. Dio je koridora B1 koji veže Lastvu Grbaljsku sa auto-putem Bar-Boljare u zoni Ljubotinj. Ovo je prva faza od osam kilometara, plus jedan kilometar pristupnog puta ka bulevaru“, naveo je Ljiljanić, prenio je portal Investitor.
4,3 kilometra tunela
Prema njegovim riječima, oko 70 posto ukupne trase činiće objekti, što najbolje govori o složenosti zahvata. Planirana su 4,3 kilometra tunela, gotovo kilometar i po mostova, kao i petlje Markovići i Lastva Grbaljska.
„Očekujemo tokom oktobra početak pripremnih radova na terenu“, rekao je on, dodajući da bi za dvadesetak dana Monteput trebalo da potpiše ugovor i sa kompanijom koja će vršiti nadzor nad realizacijom ove dionice.
Obilaznica oko Budve predstavlja dio šireg saobraćajnog koridora duž crnogorskog primorja, a njena izgradnja trebalo bi da bude jedan od ključnih odgovora na hronične sezonske gužve u budvanskoj regiji, jednoj od najopterećenijih saobraćajnih zona u zemlji.