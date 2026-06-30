Potpisan ugovor vrijedan 237,47 miliona eura: Tri bh. firme gradit će budvansku obilaznicu

Predstavnici kompanija Monteput i BRIV Construction potpisali su danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Markovići – Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve, piše Biznisinfo.ba.

Vrijednost ugovora iznosi 196 miliona eura bez PDV-a, odnosno 237,47 miliona eura sa PDV-om (464,48 miliona KM), što je skoro pola milijarde KM, a projekat se u potpunosti finansira iz državnog budžeta.

Za realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta ranije je izabran konzorcijum koji čine kompanije Briv Construction, Hering (Široki Brijeg), Herc gradnja (Bileća), Shandong i IPSA Institut Sarajevo.

Potpisivanjem ugovora između Monteputa i kompanije BRIV Construction ozvaničen je početak realizacije jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na crnogorskom primorju – prve faze obilaznice oko Budve, na dionici Markovići – Lastva Grbaljska.

Smanjenje gužvi

Kako je saopšteno, riječ je o projektu koji bi trebalo značajno da doprinese izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju ljetnjih saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.