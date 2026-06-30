Drastičan pad valute: Jen na najnižem nivou u gotovo 40 godina

Japanski jen je zabilježio značajan pad vrijednosti, spustivši se na nivo iznad 162 jena za američki dolar, što predstavlja najniži kurs prema dolaru još od 1986. godine, izvještava Reuters. Slabljenje japanske valute ponovo je otvorilo pitanje moguće intervencije japanskih vlasti na deviznom tržištu kako bi se stabilizovao kurs.

Prema navodima više finansijskih izvora, pad jena je rezultat kombinacije faktora, uključujući razliku u kamatnim stopama između Japana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i jačanje američkog dolara na globalnom tržištu. Dok američka centralna banka drži relativno visoke kamatne stope, Japan i dalje vodi politiku niskih ili gotovo nultih stopa, što dodatno vrši pritisak na valutu.

Bloomberg piše da ekonomisti upozoravaju da ovako slab jen može imati dvostruke efekte: s jedne strane pogoduje japanskim izvoznicima jer njihovi proizvodi postaju konkurentniji na stranim tržištima, ali s druge strane poskupljuje uvoz energije i sirovina, što dodatno opterećuje domaću inflaciju.

Japanske vlasti su u prethodnim periodima već intervenisale na tržištu kada je došlo do naglih promjena kursa, a trenutni pad ponovo podstiče spekulacije da bi sličan potez mogao uslijediti ukoliko se trend nastavi.

Analitičari ističu da će naredni potezi Banke Japana biti ključni za stabilizaciju tržišta, ali i da će globalna kretanja američkog dolara imati presudan uticaj na dalji smjer japanske valute.

Ukupno, situacija oko jena ostaje pod pojačanim nadzorom investitora, jer se radi o jednom od najizraženijih valutnih pomjeranja u posljednjih nekoliko decenija, što dodatno povećava neizvjesnost na svjetskim finansijskim tržištima.