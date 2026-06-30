Njemački investitori vide BiH i region kao novu GBS destinaciju

Frankfurt je bio domaćin poslovnog događaja na kojem je zapadni Balkan predstavljen njemačkim kompanijama kao jedna od najperspektivnijih evropskih destinacija za ulaganja u sektor Global Business Services (GBS), outsourcinga i nearshoringa.

Događaj je okupio predstavnike njemačkih kompanija zainteresovanih za širenje poslovanja u Evropi, kojima su predstavljeni ključni konkurentski aduti Bosne i Hercegovine i ostatka Zapadnog Balkana – kvalifikovana radna snaga, konkurentni operativni troškovi, geografska blizina, zajednička vremenska zona i sve razvijeniji poslovni ekosistem.

Poseban fokus stavljen je na Bosnu i Hercegovinu, koja se sve više pozicionira kao atraktivna destinacija za kompanije koje žele uspostaviti ili proširiti svoje razvojne centre, shared service centre, customer support operacije i druge poslovne funkcije namijenjene evropskom tržištu.

Izvršni direktor Foreign Investors Councila Bosne i Hercegovine (FIC) Nedim Makarević je u uvodnom obraćanju predstavio poslovno okruženje i ključne prednosti koje BiH danas nudi međunarodnim investitorima.

Govoreći o potencijalu zemlje, Makarević je naglasio da BiH raspolaže obrazovanim i konkurentnim kadrom, dobrim poznavanjem stranih jezika, povoljnim poreskim okruženjem te sve većim brojem uspješnih međunarodnih investicija koje potvrđuju da zemlja može biti pouzdan partner za razvoj Global Business Services industrije.

Centralni dio događaja bilo je predstavljanje prvog sveobuhvatnog regionalnog istraživanja o potencijalu Zapadnog Balkana za nearshoring i outsourcing. Istraživanje je predstavio Haris Kadenić, marketing direktor kompanije Manpower South East Europe, koja je u partnerstvu saHelvetasom kroz RECONOMY program, finansiran od Vlade Švedske, provela istraživanje u Albaniji, BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Izvještaj po prvi put objedinjeno prikazuje veličinu tržišta, raspoloživost talenata, visinu plata, poreske sisteme, infrastrukturu i investicione uslove u svih šest zemalja, pružajući međunarodnim kompanijama jedinstven pregled regiona kao povezane poslovne destinacije.

Podaci pokazuju da Zapadni Balkan danas predstavlja tržište sa više od 16 miliona stanovnika, više od 7,5 miliona aktivnog radno sposobnog stanovništva, više od 100.000 stručnjaka u ICT i Business Process Outsourcing sektoru, više od 1.000 ICT kompanija te ICT industrijom vrijednom više od 5,5 milijardi eura, što region svrstava među najzanimljivije evropske lokacije za buduće investicije u uslužne djelatnosti.

Posebnu vrijednost događaju dala je panel diskusija sa Nadinom Gradaščević, izvršnom direktoricom ABSL Western Balkans, regionalnog udruženja koje okuplja vodeće kompanije iz oblasti Global Business Services industrije.

Govoreći o iskustvima kompanija koje već posluju u regionu, Gradaščević je istakla da investitori sve više prepoznaju Zapadni Balkan ne samo kao cjenovno konkurentnu lokaciju, već kao region koji nudi kvalitetne stručnjake, visoku fleksibilnost, odličnu kulturnu kompatibilnost sa evropskim tržištem i mogućnost dugoročnog razvoja poslovanja.

Događaj je završen otvorenom diskusijom sa predstavnicima njemačkih kompanija, tokom koje je iskazano veliko interesovanje za konkretne investicione mogućnosti, dostupnost stručnih kadrova, regulatorni okvir i potencijal za uspostavljanje poslovnih centara u Bosni i Hercegovini i ostatku regiona.

Organizatori ističu da je upravo nivo interesovanja i kvalitet pitanja koja su uslijedila nakon prezentacija najbolja potvrda da njemačko tržište sve ozbiljnije razmatra Zapadni Balkan kao novu evropsku destinaciju za razvoj Global Business Services i nearshoring operacija.

Kompletan izvještaj "Western Balkans Nearshoring: Outsourcing Right Next Door" dostupan je besplatno na adresi:

https://westernbalkansreport.manpower.ba/