Francuska povukla oštar potez: Blokiran Polymarket

Francuska Nacionalna uprava za igre na sreću (ANJ) saopćila je da je naložila blokiranje pristupa platformi Polymarket iz Francuske, uz obrazloženje da njen način predstavljanja kvota predstavlja reklamiranje neodobrenih aktivnosti klađenja.

Regulator navodi da početna stranica platforme u realnom vremenu prikazuje kvote za različite događaje na koje korisnici mogu ulagati novac, što se prema francuskom zakonodavstvu smatra promocijom neovlaštenog priređivanja igara na sreću.

Zarada bez odobrenja

ANJ podsjeća da je reklamiranje neodobrenih platformi za klađenje u Francuskoj krivično djelo za koje je predviđena novčana kazna do 100.000 eura. Odgovornost, kako navode, mogu snositi i osobe koje javno promovišu kvote ili ponude takvih platformi.

Prema podacima regulatora, Polymarket je u junu zabilježio više od 578.000 posjeta iz Francuske i oko 205.000 jedinstvenih korisnika, iako nema odobrenje za rad na francuskom tržištu.

Francuska se ovom odlukom pridružila grupi evropskih država koje su ograničile ili blokirale rad platformi za prediktivno klađenje, među kojima su Njemačka, Belgija, Nizozemska, Italija, Španija, Portugal, Poljska i Švicarska.

Privukao pažnju

Polymarket je posljednjih godina privukao veliku pažnju jer korisnicima omogućava predviđanje ishoda političkih izbora, ekonomskih događaja i drugih aktuelnih tema.

Krajem 2024. godine francuski regulator pokrenuo je istragu nakon što je jedan francuski trgovac ostvario višemilionsku zaradu kladeći se na pobjedu Donalda Trampa (Trumpa) na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.