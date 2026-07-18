Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ORGOMNI DUGOVI

UIO objavio listu: Ovo su najveći dužnici za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini

Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u BiH je KJKP "GRAS", s ukupnim dugom od 30.242.761,55 KM

Facebook

D. H.

prije 4 sata 19 minuta

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza.

Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u BiH je KJKP "GRAS", s ukupnim dugom od 30.242.761,55 KM.

Iza GRAS-a nalaze se Rudnik "Kreka" (23.951.810,81 KM), Sarajevska pivara (16.458.748,00 KM), Bosmal (15.038.029,28 KM) i BHRT (7.725.933,75 KM).

Dalje se na listi nalaze firma "Monter" iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), firma "Hisar Trade" iz Distrikta Brčko (7.058.400,31 KM), firma "Extrablatt" iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji nacionalni avioprevoznik FlyBosnia (3.019.546,01 KM) i firma "Typing" iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Kompletnu listu od čak 1.303 firme koje duguju minimalno 25.000 KM u neizmirenim obavezama za PDV i akcize možete pronaći na linku ovdje.

# UIO BIH
# NOVAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.