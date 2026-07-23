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NOVI POČETAK

Nakon gašenja Koksare stižu prve dobre vijesti za radnike

Nakon mjeseci neizvjesnosti i teške borbe za egzistenciju, dio bivših radnika konačno je dočekao prve pozitivne vijesti koje vraćaju nadu

Novi podaci ulijevaju nadu: Gotovo 200 bivših radnika ponovo zaposleno. Federalna televizija

D. E.

prije 1 sat 35 minuta

Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac prijavljenih na evidenciju Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, do 8. jula posao je pronašlo 198 osoba.

Prema podacima Vlade Tuzlanskog kantona, na evidenciji nezaposlenih trenutno se nalazi 394 bivših radnika, dok su za 34 osobe pokrenuti postupci dokupa radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju. Svi zahtjevi za novčanu naknadu u međuvremenu su obrađeni.

Iz Vlade TK navode da ovi podaci pokazuju kako aktivnosti na zbrinjavanju bivših radnika daju rezultate, iako proces još nije završen.

Pozitivan pomak

Kako ističu, Vlada nije mogla direktno osiguravati nova radna mjesta, već je svoje aktivnosti usmjerila na povezivanje bivših radnika s poslodavcima, ostvarivanje prava nezaposlenih, pomoć radnicima koji ispunjavaju uslove za penzionisanje te stvaranje uslova za naplatu priznatih potraživanja.

Na okruglom stolu pod nazivom "Integracija uposlenika Koksare d.o.o. u stečaju", održanom 22. aprila, predstavljeni su podaci prema kojima je 39 privrednih subjekata iskazalo interes za angažman ukupno 419 radnika. U tom trenutku posao je već bilo pronašlo 130 bivših zaposlenika, dok je taj broj sada povećan na gotovo 200.

Istovremeno se provode aktivnosti za radnike koji ispunjavaju uslove za penzionisanje. Do sada je penzionisano devet bivših radnika, dok će za još 26 biti uplaćeni doprinosi nakon okončanja potrebnih procedura na federalnom nivou. Tuzlanski kanton osigurat će sredstva i za preostale doprinose, a za dodatnih devet radnika već je pokrenuta procedura finansiranja nedostajućeg staža, za šta je planirano oko 166.500 KM.

Skoro 200 bivših radnika Koksare već pronašlo novi posao. Web stranica kompanije

Korak naprijed

Nakon završetka ovih postupaka uslove za penzionisanje steći će ukupno 44 bivša radnika, dok se očekuje da će još osam njih to pravo ostvariti do kraja godine.

Kada je riječ o isplati potraživanja, iz do sada unovčene imovine Koksare izvršena je prva djelimična dioba u iznosu od nešto više od dva miliona KM, odnosno 25,75 posto priznatih radničkih potraživanja. Tim sredstvima isplaćeni su dugovi po osnovu plata, toplog obroka i prijevoza, a dio radnika dobio je i dio otpremnina.

Nove mogućnosti za isplatu otvaraju se kroz kupovinu Filter stanice Modrac s pripadajućim bunarima. Vlada TK zaključila je s Gradom Lukavcem ugovor o prijenosu kapitalnog transfera vrijednog 5,3 miliona KM, od čega se oko 3,15 miliona KM odnosi na imovinu Koksare u stečaju.

Nova prilika

Prema informacijama iz stečajnog postupka, nakon uplate ovih sredstava mogla bi uslijediti i druga djelimična isplata radničkih potraživanja vrijedna više od dva miliona KM, čime bi ukupno namirenje potraživanja moglo premašiti 50 posto.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona naglašavaju da ne upravljaju stečajnim postupkom niti odlučuju o prodaji imovine, jer su za to nadležni stečajni upravnik, Odbor povjerilaca i sud. Ističu da će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti pružati podršku zapošljavanju, penzionisanju i ostvarivanju prava bivših radnika Koksare.

# POSAO
# RADNICI
# KOKSARA LUKAVAC
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