Nakon gašenja Koksare stižu prve dobre vijesti za radnike

Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac prijavljenih na evidenciju Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, do 8. jula posao je pronašlo 198 osoba.

Prema podacima Vlade Tuzlanskog kantona, na evidenciji nezaposlenih trenutno se nalazi 394 bivših radnika, dok su za 34 osobe pokrenuti postupci dokupa radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju. Svi zahtjevi za novčanu naknadu u međuvremenu su obrađeni.

Iz Vlade TK navode da ovi podaci pokazuju kako aktivnosti na zbrinjavanju bivših radnika daju rezultate, iako proces još nije završen.

Pozitivan pomak

Kako ističu, Vlada nije mogla direktno osiguravati nova radna mjesta, već je svoje aktivnosti usmjerila na povezivanje bivših radnika s poslodavcima, ostvarivanje prava nezaposlenih, pomoć radnicima koji ispunjavaju uslove za penzionisanje te stvaranje uslova za naplatu priznatih potraživanja.

Na okruglom stolu pod nazivom "Integracija uposlenika Koksare d.o.o. u stečaju", održanom 22. aprila, predstavljeni su podaci prema kojima je 39 privrednih subjekata iskazalo interes za angažman ukupno 419 radnika. U tom trenutku posao je već bilo pronašlo 130 bivših zaposlenika, dok je taj broj sada povećan na gotovo 200.

Istovremeno se provode aktivnosti za radnike koji ispunjavaju uslove za penzionisanje. Do sada je penzionisano devet bivših radnika, dok će za još 26 biti uplaćeni doprinosi nakon okončanja potrebnih procedura na federalnom nivou. Tuzlanski kanton osigurat će sredstva i za preostale doprinose, a za dodatnih devet radnika već je pokrenuta procedura finansiranja nedostajućeg staža, za šta je planirano oko 166.500 KM.