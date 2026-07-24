Volkswagen ima ogromne finansijske probleme: Profit nastavlja padati, slijede novi rezovi

Volkswagen grupa objavila je rezultate poslovanja za drugi kvartal, potvrdivši da se najveći evropski proizvođač automobila suočava s ozbiljnim izazovima. Neto dobit kompanije nakon oporezivanja pala je za 32,9 posto i iznosila je 1,54 milijarde eura u periodu od aprila do juna.

Negativan trend

Pad profita nastavak je negativnog trenda, budući da je u istom periodu prošle godine Volkswagen ostvario dobit od 2,29 milijardi eura, što je već tada predstavljalo pad od 36 posto u odnosu na godinu ranije.

Osim slabijih finansijskih rezultata, kompanija bilježi i pad prodaje. Isporuke vozila širom grupacije smanjene su za gotovo devet posto i iznosile su 2,08 miliona automobila. Posebno težak udarac Volkswagen je pretrpio na kineskom tržištu, gdje je prodaja pala za više od trećine, na 424.300 vozila, dok su rezultati na ostalim tržištima bili nešto stabilniji.

Izvršni direktor Oliver Blume kao glavne razloge lošijih rezultata naveo je carine, geopolitičke napetosti, ratove i sve intenzivniju konkurenciju na globalnom tržištu automobila.

Mjere štednje

Zbog toga uprava razmatra dodatne mjere štednje, uključujući novo smanjenje broja zaposlenih i preispitivanje budućnosti četiri fabrike u Njemačkoj. Ovi planovi dolaze uz ranije najavljeni program kojim je predviđeno ukidanje oko 50.000 radnih mjesta do 2030. godine.

Planovi kompanije izazvali su snažno protivljenje sindikata, radničkog vijeća i vlasti savezne pokrajine Donja Saska, koja posjeduje 20 posto udjela u Volkswagenu i ima značajan utjecaj u nadzornom odboru.