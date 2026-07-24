Godinama odsječeni, sada dobijaju novu šansu: Veliki plan za Krajinu

Unsko-sanski kanton i Kanton 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać–Livno, projekta koji bi u budućnosti mogao postati jedan od najvažnijih infrastrukturnih pravaca zapadne Bosne.

Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a predstavnici oba kantona izrazili su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi ovaj projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta.

Delegaciju Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona predvodila je ministrica Samra Mehić, dok su domaćini bili predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Vukadin i predsjedavajući Skupštine Kantona 10 Jozo Ćosić. Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Skupštine USK Nisvet Jusić sa saradnicima.

Historijska cesta

Tokom susreta predstavljena je Preliminarna analiza i koncept projekta brze ceste Bihać–Kupres, koju je izradio T3 Consulting Tim iz Sarajeva na inicijativu Ministarstva privrede USK.

Poseban fokus bio je na mogućnosti nastavka trase prema Livnu, čime bi se formirao razvojni koridor koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, uz mogućnost daljeg povezivanja s granicom Hrvatske, autocestom A1 i Jadranskom obalom.

Prema predloženom konceptu, trasa bi koristila prirodne koridore kraških polja zapadne Bosne, čime bi se smanjila potreba za velikim brojem skupih tunela i mostova. Planirana je rekonstrukcija i unapređenje postojećeg puta između Bihaća i Bosanskog Petrovca, dok bi nastavak prema drugim područjima bio predmet narednih faza stručne razrade.

Put promjene

Predstavnici kantona ocijenili su da ovaj projekat nije samo saobraćajno povezivanje, nego potencijalni razvojni pravac cijele zapadne Bosne. Njegova realizacija mogla bi doprinijeti razvoju privrede, turizma, povećanju investicija i jačanju logističkih kapaciteta ovog dijela zemlje.

Dogovoreno je da se u narednom periodu nastavi rad na stručnim i institucionalnim pripremama, nakon čega bi trebao uslijediti novi sastanak o konkretnim modelima zajedničkog djelovanja.

Cilj je da se koridor Bihać–Livno kroz zajednički nastup prema Vladi Federacije BiH i nadležnim institucijama pozicionira među strateške infrastrukturne projekte od značaja za razvoj zapadne Bosne, prenosi Biznis.ba.