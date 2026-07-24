Federalni zavod odgovorio RS-u: Poređenje prosječnih plata bez konteksta može zavarati

Federalni zavod za statistiku reagovao je na saopćenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS), pojašnjavajući da njihov raniji stav nije bio usmjeren na osporavanje podataka o prosječnim neto platama u Republici Srpskoj, već na način njihovog tumačenja u javnosti.

Iz Zavoda navode da nijedan objavljeni podatak niti metodologija obračuna koju primjenjuje Republički zavod nisu dovedeni u pitanje.

- Želimo naglasiti da Federalni zavod za statistiku nije osporio niti jedan objavljeni podatak o prosječnoj neto plati u Republici Srpskoj niti je doveo u pitanje metodologiju obračuna koju primjenjuje Republički zavod - saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Ističu da se njihova reakcija odnosila isključivo na medijske interpretacije prema kojima se iz samog iznosa prosječne neto plate izvodi zaključak da su primanja zaposlenih u Federaciji BiH i Republici Srpskoj izjednačena.

Različit način obračuna

Federalni zavod podsjeća da oba entiteta koriste istu statističku kategoriju prosječne neto plate, ali da zakonski okvir kojim se uređuju primanja zaposlenih nije isti.

Navode da se u Republici Srpskoj za zaposlene u javnom sektoru naknade poput toplog obroka i regresa uračunavaju u osnovnu platu, dok se u Federaciji BiH te naknade iskazuju odvojeno i ne ulaze u obračun prosječne neto plate.

Kako pojašnjavaju, zbog takve razlike identični iznosi prosječne neto plate ne znače nužno i ista ukupna primanja zaposlenih.

Poziv na zajedničko pojašnjenje

Iz Federalnog zavoda naglašavaju da je njihova obaveza ukazati na potrebu pravilnog tumačenja statističkih podataka.

- Povjerenje u zvaničnu statistiku ne gradi se samo objavljivanjem brojeva, nego i jasnim objašnjenjem šta ti statistički podaci predstavljaju - saopćeno je iz Zavoda.

Na kraju su predložili da statističke institucije zajednički objasne razlike u strukturi primanja između dva entiteta kako bi građani imali potpunu i tačnu informaciju.