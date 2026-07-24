SAD ukinule carine na škotski viski: Odluka donosi veliko olakšanje industriji koja vrijedi stotine miliona funti

Škotska vlada pozdravila je odluku Sjedinjenih Američkih Država o ukidanju carina na uvoz škotskog viskija.

Odluka je donesena u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp uvodi nove trgovinske carine brojnim međunarodnim partnerima, zbog čega je ukidanje nameta na viski izazvalo veliko olakšanje u Velikoj Britaniji.

Sporazumom je predviđeno i da se američki burbon, kao i drvene bačve iz Kentakija koje su važne za odležavanje škotskog viskija, u Veliku Britaniju uvoze bez carina.

Tramp je pristao na ukidanje carina nakon državne posjete britanskog kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu.

SAD su u aprilu 2025. godine prvobitno uvele carinu od 10 posto na škotski viski, uz najavu da bi ona mogla biti povećana na čak 25 posto.

Budući da je SAD najveće izvozno tržište za škotski viski, Udruženje škotskih proizvođača viskija (SWA) procjenjuje da su dosadašnje carine industriju koštale oko 150 miliona funti (343,37 miliona KM).

Zamjenica direktora SWA-e Emili Viver Rods istakla je da odluka potvrđuje snažne odnose između dvije zemlje.

- Postoje zaista snažni razlozi zašto je ovo važno ne samo za Veliku Britaniju nego i za američku ekonomiju. Mislim da s obje strane Atlantika možemo natočiti po čašu i proslaviti - kazala je.