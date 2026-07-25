Njihove baterije godinama koristimo u domovima: Slavni njemački gigant ide u stečaj

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, navodeći kao glavne razloge pad potražnje, nepovoljna kretanja na tržištu i gubitak jednog od najvažnijih kupaca.

Zahtjevi za stečaj

Kako je saopćeno, kompanija je podnijela četiri zahtjeva za stečaj, a postupak obuhvata i njene podružnice. Glasnogovornik Okružnog suda u Štutgartu (Stuttgartu) potvrdio je da su zahtjevi zaprimljeni.

Agencija Reuters još je u četvrtak objavila da se Varta sprema na ovaj potez nakon što su njeni dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Mihael Tojner (Michael Tojner), odbili osigurati dodatna finansijska sredstva za kompaniju.

U obrazloženju uprava navodi da su poslovanje dodatno opteretili slaba potražnja, nepovoljni valutni kursevi, ali i odluka američkog tehnološkog giganta Apple da ubuduće punjive baterije "CoinPower" za svoje bežične slušalice AirPods nabavlja od proizvođača iz Kine.

Prema pisanju Reutersa, postoji mogućnost da će kompanija biti podijeljena. Među glavnim povjeriocima, uključujući Deutsche Bank, postoji interes za preuzimanje profitabilnog segmenta koji proizvodi baterije za domaćinstva, dok je Mihael Tojner iskazao interes za odjel koji proizvodi mikrobaterije.

Poslovali s gubitkom

Prema podacima kompanije, Varta zapošljava oko 3.200 radnika, uglavnom u sjedištu u Elvangenu (Ellwangenu). Posljednji objavljeni finansijski izvještaj odnosi se na 2024. godinu, kada je kompanija ostvarila prihod od oko 793 miliona eura, ali je poslovala s gubitkom od 64,5 miliona eura.

Osim baterija za kućnu upotrebu, Varta proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije, prenijela je njemačka novinska agencija DPA (dpa).