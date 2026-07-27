Varta u stečaju zbog gubitka posla s Appleom i odbijenice Porschea

Njemački proizvođač baterija Varta AG podnio je četiri zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka uz samoupravu pred Općinskim sudom u Stuttgartu. Glasnogovornica suda potvrdila je da su zahtjevi zaprimljeni i da se trenutno nalaze u fazi razmatranja.

Ovaj potez uslijedio je nakon što su dosadašnji ključni dioničari – proizvođač sportskih automobila Porsche AG i austrijski investitor Michael Tojner – odbili osigurati dodatna finansijska sredstva potrebna za nastavak poslovanja kompanije koja se već duže vrijeme nalazi u ozbiljnim problemima.

Jedan od presudnih trenutaka za Vartu dogodio se prošlog proljeća, kada je kompanija izgubila svog najvažnijeg kupca – američki tehnološki gigant Apple Inc..

Apple je odlučio da će punjive baterije tipa "CoinPower", male okrugle baterije koje se koriste u bežičnim slušalicama AirPods, ubuduće nabavljati od kineskih dobavljača. Taj potez ozbiljno je pogodio Vartu jer je upravo ovaj segment predstavljao jedan od važnijih dijelova njenog poslovanja.

Kompanija, koja ima dugu tradiciju u proizvodnji baterija, osim baterija za široku potrošnju proizvodi i mikrobaterije za slušna pomagala, kao i napredne sisteme za skladištenje energije. Gubitak velikog kupca doveo je do smanjenja proizvodnje, ukidanja oko 350 radnih mjesta i obustave proizvodnje CoinPower baterija u pogonu u Nördlingenu.

Bez novih ulaganja nema stabilizacije

Prema dostupnim informacijama, Varti je za kratkoročni nastavak poslovanja bio potreban dodatni kapital u iznosu od više miliona eura, pri čemu se spominjao "srednji dvoznamenkasti" raspon miliona. Ipak, uprkos intenzivnim pregovorima, kompanija nije uspjela pronaći nove investitore koji bi osigurali potrebna sredstva.

Grupa vjerovnika kao jedan od glavnih razloga za pokretanje stečajnog postupka navela je tešku finansijsku situaciju kompanije i nemogućnost osiguravanja svježeg kapitala.

Ugrožena radna mjesta i moguća podjela kompanije

Finansijska kriza direktno ugrožava oko 3.260 zaposlenih, od kojih značajan broj radi u sjedištu kompanije u Ellwangenu. Varta, koja je decenijama bila jedan od poznatijih evropskih proizvođača baterija, sada se suočava s mogućnošću da ne nastavi poslovanje u sadašnjem obliku.

Postoji realna mogućnost podjele kompanije na više dijelova. Najveći vjerovnici, predvođeni Deutsche Bank AG, zainteresovani su za preuzimanje profitabilnog segmenta proizvodnje kućanskih baterija. Istovremeno, austrijski investitor Michael Tojner pokazao je interes za izdvajanje i preuzimanje odjela za mikrobaterije.

Nekadašnji simbol njemačke industrije u problemima

Varta je kompanija s tradicijom dugom više od jednog stoljeća i godinama je predstavljala jedan od prepoznatljivih brendova njemačke industrije baterija. Međutim, posljednjih godina suočila se s pritiskom konkurencije iz Azije, promjenama na tržištu elektronskih uređaja i velikim ulaganjima potrebnim za razvoj novih tehnologija skladištenja energije.

Prema posljednjim zvanično objavljenim finansijskim rezultatima za 2024. godinu, Varta je ostvarila prihod od oko 793 miliona eura, ali je istovremeno zabilježila gubitak od 64,5 miliona eura. Ti rezultati bili su jasan pokazatelj dubine finansijske krize koja je na kraju dovela do zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka.

Budućnost kompanije sada zavisi od odluka suda, vjerovnika i potencijalnih investitora. Ishod procesa mogao bi odrediti hoće li Varta uspjeti nastaviti poslovanje kroz restrukturiranje ili će njeni najvrjedniji dijelovi biti prodati odvojeno.