Cijene nafte pale više od 10 posto zbog nade u američko-iransku diplomatiju

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za više od 10 posto jer su nade u uspjeh diplomatije između SAD-a i Irana smanjile geopolitičku premiju rizika na tržištima sirove nafte.

Međunarodni referentni tip nafte Brent trgovao se po cijeni od oko 88,06 dolara po barelu u 18:45 GMT, što je pad od 10,4 posto u odnosu na prethodno zatvaranje od 91,68 dolara.

Američki referentni tip West Texas Intermediate također je pao za osam posto na 82,35 dolara.

Brent je prošle sedmice nakratko dostigao 100 dolara po barelu zbog zabrinutosti da bi poremećaji u pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz i moreuz Bab el-Mandeb mogli ograničiti izvoz nafte s Bliskog istoka.

Cijene su se povukle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u petak obustavio vojne napade na Iran, nakon skoro dvije sedmice neprijateljstava.

Tramp je u ponedjeljak izjavio da Vašington vodi "dobre razgovore" s Teheranom i da je sporazum moguć, ali je upozorio da bi napadi mogli biti nastavljeni ako pregovori ne uspiju.

Iran je saopćio da je obustavio odmazdne vojne operacije i započeo razgovore s Omanom o plovidbi kroz moreuz.

Uslovi ponude su se također poboljšali nakon što je ponovo pokrenut utovar nafte na terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcija na ruskoj obali Crnog mora, važnoj izvoznoj ruti za kazahstansku naftu.

Međutim, tržišta su ostala oprezna nakon što su Huti preuzeli odgovornost za napade na postrojenja povezana sa Saudi Aramcom u Džizanu i Janbuu. Ni saudijska vlada niti Aramco nisu potvrdili te tvrdnje.